Из-за погоды самарцев просят быть внимательней на дорогах

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Региональная Госавтоинспекция предупреждает, что по прогнозам синоптиков в выходные дни на большей территории Самарской области ожидается выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега.

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения учитывать прогноз погоды и быть предельно внимательными.

Автоинспекторами проводится регулярный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.

Госавтоинспекция обращается к автолюбителям учитывать сложные погодные условия и по возможности отказаться от управления транспортным средством, особенно на дальние расстояния.

Пешеходам советуем переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора, а на нерегулируемых переходах - только после того, как точно будут уверены в своей безопасности.

Будьте аккуратны на дороге, не спешите, контролируйте управляемость автомобиля и свои действия.