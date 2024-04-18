Исследование: какой шашлык готовят в Самаре

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Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы самарцев со словом «шашлык» за прошлое лето и выяснили, из чего жители города обычно готовят это блюдо и какие маринады используют. Судя по запросам, чаще всего шашлык делают из свинины, курицы или говядины, а маринуют в уксусе, луке или минеральной воде.

Свинина Курица Говядина Баранина Индейка

ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, ИЮНЬ–АВГУСТ 2023 В чём самарцы чаще всего маринуют шашлык

Уксус Лук Минеральная вода Кефир Майонез

ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, ИЮНЬ–АВГУСТ 2023 Помимо информации о приготовлении шашлыка, пользователи ищут в интернете и сопутствующие товары. По данным поиска Яндекса, сейчас цены на мангалы в интернет-магазинах начинаются примерно от 150 рублей. Максимальная цена доходит до более чем 340 тысяч. Разброс цен на шампуры — от 15 рублей до более чем 130 тысяч, на решётки для гриля — от 70 рублей до 35 тысяч. Самые популярные продукты, из которых готовят шашлык, в российских городах-миллионниках почти не отличаются. Местные особенности можно обнаружить, если обращать внимание не на самые популярные, а на самые характерные продукты — те, которые в этом городе востребованы намного больше, чем в среднем в миллионниках. Например, в Казани особенно часто ищут шашлык из конины, в Ростове-на-Дону — из нутрии, в Москве — из осетрины. В Самаре больше, чем в других крупных городах, любят шашлык из свиной шейки. Характерные маринады тоже отличаются. В Самаре чаще, чем в других городах-миллионниках, маринуют шашлык в яблочном уксусе. Иногда пользователи используют необычные формулировки запросов про шашлык и сопутствующие товары. Например: