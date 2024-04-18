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Исследование: какой шашлык готовят в Самаре

18 апреля 2024 11:45
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Исследование: какой шашлык готовят в Самаре

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы самарцев со словом «шашлык» за прошлое лето и выяснили, из чего жители города обычно готовят это блюдо и какие маринады используют. Судя по запросам, чаще всего шашлык делают из свинины, курицы или говядины, а маринуют в уксусе, луке или минеральной воде.

 

  1. Свинина
  2. Курица
  3. Говядина
  4. Баранина
  5. Индейка

ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, ИЮНЬ–АВГУСТ 2023 В чём самарцы чаще всего маринуют шашлык

  1. Уксус
  2. Лук
  3. Минеральная вода
  4. Кефир
  5. Майонез

ПО ДАННЫМ ПОИСКА ЯНДЕКСА, ИЮНЬ–АВГУСТ 2023 Помимо информации о приготовлении шашлыка, пользователи ищут в интернете и сопутствующие товары. По данным поиска Яндекса, сейчас цены на мангалы в интернет-магазинах начинаются примерно от 150 рублей. Максимальная цена доходит до более чем 340 тысяч. Разброс цен на шампуры — от 15 рублей до более чем 130 тысяч, на решётки для гриля — от 70 рублей до 35 тысяч.   Самые популярные продукты, из которых готовят шашлык, в российских городах-миллионниках почти не отличаются. Местные особенности можно обнаружить, если обращать внимание не на самые популярные, а на самые характерные продукты — те, которые в этом городе востребованы намного больше, чем в среднем в миллионниках. Например, в Казани особенно часто ищут шашлык из конины, в Ростове-на-Дону — из нутрии, в Москве — из осетрины. В Самаре больше, чем в других крупных городах, любят шашлык из свиной шейки. Характерные маринады тоже отличаются. В Самаре чаще, чем в других городах-миллионниках, маринуют шашлык в яблочном уксусе. Иногда пользователи используют необычные формулировки запросов про шашлык и сопутствующие товары. Например:  

  • [мангал серьезного мужика]
  • [как мне сделать шашлык если противопожарные меры]
  • [мужской букет с шампурами]
  • [что делать если съел 2 куска шашлыка при похудении]
  • [современный мангал в виде звездных войн]
  • [как реанимировать шашлык из говядины который сгорел]
  • [как сделать летающий мангал]
  • [как придать шашлыку красивый цвет]
  • [шампур с усиками]
  • [кто больше всех ест шашлык]
Теги: Опрос

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