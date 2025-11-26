Я нашел ошибку
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла "Золушка"
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла "Золушка"
В неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
В неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Мероприятия
Союз художников Самары приглашает на предновогоднюю ярмарку
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
Искусственный мех, кружева и серебро: что жители Самары будут носить этой зимой

26 ноября 2025 11:56
149
Искусственный мех, кружева и серебро: что жители Самары будут носить этой зимой

Специалисты Авито проанализировали популярную одежду и цвета в октябре этого года и выяснили, что жители Самары будут носить этой зимой.

«В этом сезоне мы видим четкие тренды — в первую очередь, это, безусловно мех. Как в искусственном, так и в натуральном виде. Причем активно покупают не только классические шубы, но и трендовые изделия — манишки, шарфы и другие аксессуары из меха. Также россияне постепенно готовятся к Новому году и покупают вечерние наряды — в покупках преобладают кружева, воланы, золото и серебро», — комментирует Никита Захаров, руководитель по развитию бизнеса Fashion Lifestyle в Авито. 

Тренд сезона — мех

Мех в этом сезоне пользуется большой популярностью. Шубы из натурального меха стали покупать чаще на 68% — их средняя цена составила 15 000 рублей. Продажи шуб из искусственного меха в октябре 2025 года в сравнении с предыдущим месяцем выросли на 59%. Их в среднем покупали за 2 500 рублей. Продажи прочих аксессуаров из меха — манишек, шарфов, шапок и варежек — выросли на 56%. В среднем одна вещь обходилась пользователям в 2 500 рублей. 

Не только шубы

Продажи другой верхней одежды растут еще активнее. Так, зимние куртки и пуховики стали покупать чаще в два раза. В среднем они стоили 4 500 рублей. Продажи дубленок выросли вдвое — их в среднем покупали за 4 000 рублей. Также в два раза активнее стали покупать парки — они в среднем обходились в 6 000 рублей. Есть и те, кто собирается провести зиму в пальто — продажи выросли на 24%. Их в среднем покупали за 3 000 рублей. 

Праздничный стиль

Судя по динамике, жители Самары уже активно готовятся к Новому году и собирают праздничные луки. Так, продажи вечерних платьев выросли на 44% — их в среднем покупали за 2 000 рублей. Свитеры с узорами стали покупать чаще на 47% — они в среднем обходились в 1 000 рублей.

Также в этом сезоне в тренде — кружева и баски. Продажи платьев с кружевом выросли на 71%, а рубашек и блуз с басками — на 23%. В среднем такие айтемы покупали за 3 000 и 1 500 рублей соответственно.

Зимой и летом не одним цветом

Что касается цветов, по доле продаж в основном лидируют базовые. В женской одежде это черный (27%), бежевый (9%), серый (9%) и коричневый (8%). В мужской — черный (43%), синий (15%), серый (11%) и белый (6%). 

Динамика продаж также указывает на подготовку к праздникам: за последний месяц на Авито в женском разделе заметно выросли продажи одежды серебряного (+47%) и золотого (+24%) цвета. Также, судя по продажам, этой зимой многие будут носить одежду коричневого (+40%), красного (+29%), черного (+26%), бордового (+19%) и зеленого (+16%) цвета. 

Четверть самарцев не отключают бытовые приборы перед уходом из квартиры
26 ноября 2025, 09:40
Четверть самарцев не отключают бытовые приборы перед уходом из квартиры
Каждый пятый отключает абсолютно все электроприборы кроме холодильника, когда покидает жилье, а 21% вообще этого не делают. Общество
168
Больше 40% самарцев делали паузу в карьере
24 ноября 2025, 10:58
Больше 40% самарцев делали паузу в карьере
Большинство работодателей не осуждают тех, кто берёт перерыв даже без веских причин. 47% уверены, что пауза помогает избежать выгорания. Общество
1294
Студенты из Самары при выборе квартиры больше всего обращают внимание на удобное расположение и адекватную цену
24 ноября 2025, 10:36
Студенты из Самары при выборе квартиры больше всего обращают внимание на удобное расположение и адекватную цену
Оказалось, что студенты факультетов права и юриспруденции больше других склонны к коллаборации – каждый второй (47%) из них живет не один – снимает комнату... Общество
1282
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
96
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
170
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
1302
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
692
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
1485
