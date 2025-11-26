Искусственный мех, кружева и серебро: что жители Самары будут носить этой зимой

149

Специалисты Авито проанализировали популярную одежду и цвета в октябре этого года и выяснили, что жители Самары будут носить этой зимой.

«В этом сезоне мы видим четкие тренды — в первую очередь, это, безусловно мех. Как в искусственном, так и в натуральном виде. Причем активно покупают не только классические шубы, но и трендовые изделия — манишки, шарфы и другие аксессуары из меха. Также россияне постепенно готовятся к Новому году и покупают вечерние наряды — в покупках преобладают кружева, воланы, золото и серебро», — комментирует Никита Захаров, руководитель по развитию бизнеса Fashion Lifestyle в Авито.

Тренд сезона — мех

Мех в этом сезоне пользуется большой популярностью. Шубы из натурального меха стали покупать чаще на 68% — их средняя цена составила 15 000 рублей. Продажи шуб из искусственного меха в октябре 2025 года в сравнении с предыдущим месяцем выросли на 59%. Их в среднем покупали за 2 500 рублей. Продажи прочих аксессуаров из меха — манишек, шарфов, шапок и варежек — выросли на 56%. В среднем одна вещь обходилась пользователям в 2 500 рублей.

Не только шубы

Продажи другой верхней одежды растут еще активнее. Так, зимние куртки и пуховики стали покупать чаще в два раза. В среднем они стоили 4 500 рублей. Продажи дубленок выросли вдвое — их в среднем покупали за 4 000 рублей. Также в два раза активнее стали покупать парки — они в среднем обходились в 6 000 рублей. Есть и те, кто собирается провести зиму в пальто — продажи выросли на 24%. Их в среднем покупали за 3 000 рублей.

Праздничный стиль

Судя по динамике, жители Самары уже активно готовятся к Новому году и собирают праздничные луки. Так, продажи вечерних платьев выросли на 44% — их в среднем покупали за 2 000 рублей. Свитеры с узорами стали покупать чаще на 47% — они в среднем обходились в 1 000 рублей.

Также в этом сезоне в тренде — кружева и баски. Продажи платьев с кружевом выросли на 71%, а рубашек и блуз с басками — на 23%. В среднем такие айтемы покупали за 3 000 и 1 500 рублей соответственно.

Зимой и летом не одним цветом

Что касается цветов, по доле продаж в основном лидируют базовые. В женской одежде это черный (27%), бежевый (9%), серый (9%) и коричневый (8%). В мужской — черный (43%), синий (15%), серый (11%) и белый (6%).

Динамика продаж также указывает на подготовку к праздникам: за последний месяц на Авито в женском разделе заметно выросли продажи одежды серебряного (+47%) и золотого (+24%) цвета. Также, судя по продажам, этой зимой многие будут носить одежду коричневого (+40%), красного (+29%), черного (+26%), бордового (+19%) и зеленого (+16%) цвета.