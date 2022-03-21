ИринаВолк: для совершения дистанционных хищений мошенники используют информацию о международных санкциях

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Сотрудники Следственного департамента МВД России фиксируют приходящие из регионов нашей страны сообщения об использовании новых способов обмана для совершения дистанционных хищений.



«Телефонные мошенники стали активно эксплуатировать актуальную новостную повестку. Ранее незнакомцы, называющие себя представителями банков, пытались просто узнать данные вашей карты. Теперь предлогом для этого служит информация об отключении российских кредитно-финансовых учреждений от международной платежной системы. Среди других причин для звонка – вероятность якобы предстоящего полного запрета на снятие наличных денег со счетов либо глобальной блокировки банковских операций в результате введения санкционных ограничений», - сообщила Официальный Представитель МВД России .



Мошенник также может предложить успеть взять кредит по низкой процентной ставке.



Каким бы ни был повод для диалога с псевдобанкиром, заканчивается всё точно так же, как и в традиционных мошеннических схемах. Некоторых потерпевших убеждали взять кредит и перевести его на специальный безопасный «антикризисный» счет, на самом деле принадлежащий мошенникам, либо банально требовали назвать полные данные карты или приходящие в СМС коды.



В результате жертвы обмана лишались всех своих денег, а те, у кого их не было, становились обладателями кредитных обязательств.



По всем фактам зарегистрированных мошеннических действий возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется работа по установлению личностей преступников и их пособников.



«МВД России призывает граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника финансовые операции. Если вам звонит человек, представляется сотрудником кредитно-финансовой организации и сообщает о текущих либо грядущих проблемах, единственное верное решение – положить трубку и перезвонить в банк по его официальному номеру, а еще лучше – прийти в офис лично», - отметила Ирина Волк.



Никогда ни при каких обстоятельствах не сообщайте по телефону реквизиты вашей банковской карты, код на ее обратной стороне, PIN-код для банкомата, логин и пароль для входа в личный кабинет на сайте банка, а также приходящие в СМС пароли для подтверждения операций. Не оформляйте онлайн-кредиты под влиянием звонивших по телефону неизвестных. Не направляйте свои деньги на неизвестные счета, номера которых вам назвали по телефону.



«Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, как можно быстрее сообщите о случившемся в полицию», - добавила Ирина Волк.

Фото: скриншот видео