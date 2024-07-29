Инспекторы Центра ГИМС СО напоминают правила безопасности при управлении гидроциклом

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В летний период популярно катание на таком виде водного транспорта, как гидроцикл. Часто катающихся можно увидеть на главной водной артерии Самарской области - реке Волге.

Со стороны может показаться, что управлять гидроциклом совсем просто. Однако, это далеко не так.

Гидроцикл является средством передвижения повышенной опасности, при управлении которым надо строго соблюдать ряд правил.

Государственные инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области напоминают: пренебрегая мерами предосторожности при управлении гидроциклом, вы рискуете получить травмы, либо причинить своими неумелыми действиями вред окружающим.

Важно знать, что:

- запрещено управлять гидроциклом в нетрезвом виде;

- управлять гидроциклом лицам, не достигшим 14 лет;

- использовать гидроцикл в темное время суток;

- перевозить на гидроцикле детей дошкольного возраста;

- кататься на акватории пляжей;

- начинать движение, если пассажиры не заняли свои места, либо водитель и пассажиры не надели спасательные жилеты, либо глубина воды недостаточна для работы водомета гидроцикла.

Для управления гидроциклом нужно получать разрешение. Его выдаёт Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России.

Прежде чем сесть за руль водного мотоцикла, водителю необходимо научиться хорошо плавать, зарегистрировать приобретённый гидроцикл, получить судовой билет, нанести регистрационные номера в установленных местах.

Фото: pxhere.com