ГУФССП СО: перед отпуском — проверь себя на долги

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Наступает пора отпусков. Многие жители г. Самары и области решают провести дни отдыха за границей. Но важно помнить, что наличие задолженностей по исполнительным производствам может привести к ограничению в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В результате вы не сможете улететь в жаркие страны и отпуск будет испорчен. Избежать этого просто. Планируя поездку заранее проверяйте себя на портале Госуслуг на наличие вынесенных в отношении вас ограничений. В случае если такие имеются, необходимо полностью погасить задолженность и сообщить об этом судебному приставу, ведущему исполнительное производство.

После поступления на депозитный счет отделения денежных средств, достаточных для погашения задолженности, или подтвержденной документально информации о погашении задолженности напрямую взыскателю, судебный пристав-исполнитель вынесет постановление о снятии ограничения в праве выезда за пределы страны.

ГУФССП России по Самарской области напоминает, что данное ограничение выносится в случае, когда задолженность превышает 30 тысяч рублей. В случае, если она образовалась в рамках исполнительных производств о взыскании алиментных платежей, морального вреда или ущерба, причиненного преступлением, то ограничение выносится начиная с суммы долга в 10 тысяч рублей.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области