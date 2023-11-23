ГУФССП СО: а у вас нет ограничений на выезд? Проверьте – на Госуслугах

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ГУФССП России по Самарской области напоминает, что при помощи личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг можно узнать о ходе снятия ограничения на выезд за пределы Российской Федерации.

Ранее сотрудники Службы рассказывали жителям региона, что на площадке интернет-портала доступен широкий набор услуг для сторон исполнительного производства. Судебные приставы подготовили краткий гайд по оперативному получению информации о снятии ограничения на выезд на Госуслугах.

Авторизованные пользователи могут обратиться к электронному помощнику Максу, набрав в поисковой строке «Снятие ограничения на выезд за пределы Российской Федерации». Далее необходимо уточнить тип ограничения – «От судебного пристава». После этого робот Макс информирует в каком случае выносится данная мера и предлагает перейти к следующему шагу – «Как снять запрет на выезд?» В случае, если задолженность должником оплачена в полном объеме, судебный пристав вынесет постановление о снятии ограничения в течение нескольких часов. Информация об оплате долга ещё должна попасть в пограничную службу – это может занять один рабочий день. До этого через границу не пропустят даже с постановлением о снятии ограничения на выезд и чеками об оплате — погранслужба руководствуется документами от судебных приставов.

Если прошло более суток, а постановление не пришло и ограничение на выезд не снято, необходимо подать ходатайство судебному приставу. Сделать это можно также на портале Госуслуг, выбрав «Подать ходатайство» и указав кем вы являетесь в исполнительном производстве. Далее пользователю необходимо ввести свои данные. Срок рассмотрения заявления может занять до 17 рабочих дней.

Возможности цифрового сервиса доступны для всех пользователей, зарегистрированных на портале Госуслуг, что позволяет оперативно и просто получить интересующую информацию, сообщвет пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области