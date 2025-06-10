Губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям региона в преддверии Дня России

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Накануне Дня России, 10 июня, в здании Правительства Самарской области прошла торжественная церемония вручения государственных и региональных наград. Губернатор Вячеслав Федорищев лично вручил награды отличившимся жителям региона.

Среди врученных наград – высокая государственная оценка заслуг: орден Почета, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» и Благодарность Президента РФ. Также были вручены региональные знаки отличия: почетный знак Губернатора «За труд во благо земли Самарской», знаки «Материнская доблесть» I и II степеней и Почетные грамоты Губернатора.

Обращаясь к награжденным, Вячеслав Федорищев подчеркнул их роль в развитии региона и страны: «Все вы – неотъемлемая часть нашей большой и сильной страны! Вас объединяет любовь к своей земле, уважение к ее истории, стремление жить и работать, создавая будущее России. Благодаря вашим усилиям Самарская область является надежной опорой для страны». Губернатор выразил глубокую признательность за их энергию, силы, талант и профессионализм.

Особое значение церемонии губернатор придал ее проведению в преддверии Дня России. «Этот праздник объединяет нас, наполняет сердца гордостью за нашу великую державу, — сказал Федорищев. — Как неоднократно подчеркивал Президент Владимир Путин, именно в единстве сила России. Мы непременно должны сохранить его ради будущего нашей земли и наших детей». Он выразил уверенность, что совместными усилиями регион и страна решат все стоящие перед ними задачи.

Отдельно глава региона отметил героизм военнослужащих – участников специальной военной операции. Орденом Мужества награждены Кирилл Тонкошкуров и Артем Холодков. Медаль «За доблесть и отвагу» получили Василий Голубецкий, Анатолий Нургалиев, Дмитрий Нянькин, Михаил Ретин, Михаил Тихомиров и Валерий Уткин. Медалью Дмитрия Устинова отмечен ветеран СВО Владимир Харьков.

«Мы преклоняемся перед вашей храбростью и мужеством, — заявил губернатор. – Мы будем сплоченно трудиться, поддерживать наших ребят и их родных, создавать надежный тыл. Большое спасибо нашим героям, ветеранам СВО, и низкий поклон».

В завершение церемонии Вячеслав Федорищев поздравил всех присутствующих с наступающим Днем России.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО