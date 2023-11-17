Губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды самарским защитникам Отечества

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Губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды сотрудникам одного из крупнейших промышленных предприятий Самарской области, отличившимся в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Сотрудники этого предприятия защищают Отечество на СВО, компания и ее трудовой коллектив оказывают помощь военнослужащим и их семьям, а также воинским подразделениям, находящимся в зоне спецоперации.

«Я от всей души хочу поблагодарить коллектив компании за ту неоценимую помощь, которая оказывается сегодня вооруженным силам, нашим с вами землякам, — обратился Дмитрий Азаров к сотрудникам предприятия. — Компания включилась в помощь нашей армии по полной. Это и передача техники – десятки единиц специальной техники мы уже вместе с вами передали на фронт, в зону специальной военной операции. Это техника, которая спасает жизни наших бойцов, позволяет им успешно справляться со всеми боевыми задачами. Большое количество гуманитарных грузов, которое направлено туда, тоже, конечно, вызывает слова искренней благодарности бойцов. Знаю об этом не понаслышке, сам много раз был в зоне СВО. И конечно, благодарю за ту помощь, которая здесь, на самарской земле, оказывается семьям военнослужащих».

Глава региона вручил медаль «За храбрость» второй степени бойцу, награжденному Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга. Орденом Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные во время спецоперации, Указом Президента РФ был награжден один из сотрудников предприятия, который погиб, исполняя свой воинский долг. Награда была передана вдове бойца.

Как отметил глава региона, сегодняшние герои-бойцы встают в строй, равняясь на защитников Отечества времен Великой Отечественной войны, следуя их светлым подвигам – на защиту мирного неба над нашей головой, над самарской землей, на защиту всего, что для нас свято и дорого, за само право жить по традициям предков на нашей родной земле.

И в этой борьбе не обходится без потерь. «Каждому из нас тяжело, когда уходят родные и близкие люди, наши товарищи и коллеги. Невозможно выразить боль утраты, которую ощущают родные люди, — отметил губернатор. – Уверен, мы пронесем благодарную память в наших сердцах о погибших товарищах и, конечно, позаботимся об их родных и близких людях, чтобы ощущение защитника, героя было в каждой семье сегодня и чувство благодарности обретало конкретные дела и свершения во имя и во благо нашей великой Родины и нашей Самарской области».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что семьи военнослужащих заслуживают особого почета и уважения. ​ «Я горжусь своими земляками — героями-защитниками. Уверен, что победа близко. Потому что победа есть в сердце каждого из нас», — отметил он.