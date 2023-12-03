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Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших Героев

3 декабря 2023 12:40
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Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших Героев

В воскресенье, 3 декабря, в День неизвестного солдата Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с земляками в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами, возложил цветы к вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы в региональной столице. Участие в церемонии приняли руководители министерств и ведомств, представители промышленных предприятий, общественных организаций, молодежных и волонтерских объединений.

Напомним, памятная дата в России была установлена в 2014 году, чтобы увековечить бессмертный подвиг защитников Отечества, пропавших без вести в боевых действиях на территории страны и за ее пределами в годы Великой Отечественной войны, в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов.

В этот день, 3 декабря, почти шесть десятилетий назад, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. Сегодня этот мемориал у Кремлевской стены стал символом героизма и мужества воинов, безвестно павших за нашу Родину, но выполнивших свой воинский долг до конца.

Губернатор Дмитрий Азаров в своем обращении к землякам отметил, что новые поколения россиян, несмотря на стремление недружественных стран изменить и переписать историю, бережно хранят заветы отцов, дедов и прадедов.

«Мы бережно храним память о тех защитниках Отечества, кто бесстрашно вступал в бой не ради славы, но ради жизни на земле, кто самоотверженно отстаивал интересы, свободу и независимость Российского государства и родной земли. И продолжаем восстанавливать имена павших солдат, обстоятельства их гибели, вписывая совершенные ими подвиги в героическую историю нашего народа», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В Самарской области увековечиванием памяти занимаются участники поисковых отрядов «Сокол», «Поиск», «Политехник» и других, для кого девиз «Никто не забыт, ничто не забыто» всегда наполнен глубоким содержанием. В настоящее время идет работа по сохранению памяти погибших Героев специальной военной операции.

«Спасибо, что чтите память о павших Героях прошлых времен и современности, – отметил Дмитрий Азаров, общаясь с ребятами из поисковых отрядов. – Нам крайне важно память о них увековечить и помочь семьям военнослужащих, которые сейчас защищают Родину. Это сегодня главная задача. Спасибо, что все это понимаете и делаете».

Фото — Андрей Савельев.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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