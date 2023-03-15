ГУ ФССП СО: о надзоре за коллекторской деятельностью

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Главное управление ФССП России по Самарской области ведет активную работу по защите прав и законных интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, формированию цивилизованного рынка коллекторских услуг.

С начала 2023 года должностным лицам отдела по ведению государственного реестра и контроля за юридическими лицами поступило 166 обращений граждан на действия юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности. В результате проверок составлено 9 протоколов об административном правонарушении по ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Всего же на конец 2022 года на рассмотрение должностным лицам данного отдела поступило 1374 обращения. Сотрудниками Службы составлено 67 протоколов об административном правонарушении. Из них 42 протокола составлено в отношении микрофинансовых организаций, 22 – в отношении кредитных учреждений, 2 – в отношении профессиональных коллекторских агентств, а также 1 протокол в отношении компании, незаконно осуществляющей деятельность по возврату просроченной задолженности. Судами области вынесены решения о признании юридических лиц виновными в нарушении законодательства и

Граждане, столкнувшиеся с неправомерными действиями со стороны лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности, могут обратиться в Главное управление ФССП России по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, 17 или по телефону: 8 (846) 266 62 35, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области