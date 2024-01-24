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Готовы ли самарцы снизить зарплатные ожидания ради новой работы?

24 января 2024 09:39
217
Готовы ли самарцы снизить зарплатные ожидания ради новой работы?

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснила, готовы ли соискатели из Самарской области снизить свои зарплатные ожидания ради получения новой работы или сохранения своего места.

В 4 квартале 2023 года о том, что готовы снизить планку желаемой зарплаты, сообщили 29% участников исследования. По сравнению с 3 кварталом таких ответов стало меньше на 8%.

По-прежнему большинство жителей Самарской области не готовы уступить в зарплате ни ради новой работы, ни чтобы сохранить свое место — так ответили 49% опрошенных. При этом по сравнению с 3 кварталом года число респондентов, не готовых пойти на зарплатные уступки, выросло (в середине года таких ответов было 43%).

Чаще других в Поволжье не готовы потерять в деньгах жители Оренбургской области (58%), наибольшее количество респондентов, согласных на снижение зарплаты, оказалось в Удмуртии (40%).

В разрезе возрастов чаще готовы идти на уступки в уровне дохода соискатели младше 18 лет (54% ответов), реже остальных — жители региона от 35 до 44 лет (53%). Если говорить о профессиональных областях, то чаще о готовности снизить зарплатные ожидания в 4 квартале говорили сотрудники ИТ-сферы (48% ответов), сферы страхования (42%), а также областей «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Высший и средний менеджмент» (по 38%). Реже остальных готовы уступить в зарплате специалисты из сфер «Строительство, недвижимость» (60%), «Закупки» (58%), «Автомобильный бизнес» (57% ответов).

Теги: Опрос

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