Главные новости:
Депутаты ЕП также призывают защитить детей от коммерческой эксплуатации, в том числе запретить финансово поощрять несовершеннолетних на ведение блогерской деятельности.
Депутаты Европарламента призвали запретить соцсети для детей младше 16 лет
В основной состав вошли космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.
Госкомиссия утвердила составы экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-28»
За счет средств областной программы «Культурные люди» обновили материально-техническую базу Детской школы искусств. Приобрели музыкальные инструменты, звуковое оборудование и мультимедийное оборудование.
Ирина Калягина приняла участие в открытии Детской филармонии в Безенчукском районе
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
Всего на месте пожара работали 16 человек личного состава, на тушение были поданы 3 ствола «Б», созданы 2 звена газодымозащитной службы.
В селе Троицкое сегодня загорелись сарай с автомобилем внутри и баня
Судебной экспертизой установлено, что местная жительница страдает психическим заболеванием, в связи с чем не осознавала общественно опасного характера своих действий.
В Шенталинском районе женщину, убившую своего мужа, могут отправить на принудительное лечение
Тарасова извинилась перед своими зрителями и попросила суд о мягком наказании по делу о контрабанде наркотиков.
Суд назначил Аглае Тарасовой наказание в виде 3 лет условно и штрафа в 200 тыс. рублей
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.
Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ
Госкомиссия в среду, 26 ноября, утвердила составы экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-28», чей полет к Международной космической станции (МКС) запланирован на четверг, 27 ноября, пишут "Известия".

Уточняется, что в основной состав вошли космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. Резервную группу составят Петр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон.

Экипаж корабля проведет на орбите 242 дня. В рамках российской программы запланированы больше 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.

 

Фото:   pxhere.com

Россия

Регулировать число мест платного приема будут по 42 направлениям подготовки. Государство ограничит платный прием в вузы для юристов, экономистов, журналистов, архитекторов, психологов и стоматологов.
22 ноября 2025, 19:24
Благодаря акции дети в возрасте от трех до 17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание.
20 ноября 2025, 20:59
«...в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды».
19 ноября 2025, 20:35
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
