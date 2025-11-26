Госкомиссия утвердила составы экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-28»

Госкомиссия в среду, 26 ноября, утвердила составы экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-28», чей полет к Международной космической станции (МКС) запланирован на четверг, 27 ноября, пишут "Известия".

Уточняется, что в основной состав вошли космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. Резервную группу составят Петр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон.

Экипаж корабля проведет на орбите 242 дня. В рамках российской программы запланированы больше 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.

Фото: pxhere.com