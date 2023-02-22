Госавтоинспекция Самарской области рекомендует участникам дорожного движения учитывать прогноз погоды и быть предельно внимательными

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Автоинспекторами проводится регулярный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.



Госавтоинспекция обращается к автолюбителям учитывать сложные погодные условия и по возможности отказаться от управления транспортным средством, особенно на дальние расстояния.



Пешеходам советуем переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора, а на нерегулируемых переходах - только после того, как точно будут уверены в своей безопасности.



Будьте аккуратны на дороге, не спешите, контролируйте управляемость автомобиля и свои действия.