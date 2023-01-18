Годовую премию получил каждый третий самарец

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По итогам 2022 года премию получил 1 из 3 самарцев. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работодатели и трудоустроенные представители экономически активного населения.

Ожидания в отношении годовых премий оправдались: по итогам 2022 года годовую премию получил каждый третий работающий.

Женщин по итогам 2022 года поощряли чаще, чем мужчин (45% против 22% соответственно). Среди самарцев в возрасте 35—44 лет премированных больше, чем среди более молодых и более зрелых сотрудников (38%).



Время проведения: 9—13 января 2023 года