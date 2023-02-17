главный судебный пристав региона подвел итоги работы за 2022 год

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В рамках расширенного заседания коллегии Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области главный судебный пристав региона Закир Муратов выступил с докладом об итогах работы за 2022 год и обозначил задачи на 2023 год.

За 2022 год судебными приставами региона в пользу различных категорий взыскателей перечислено 16,8 млрд. рублей, что почти на 2,5 млрд. выше уровня 2021 года.

Особое внимание уделено исполнению социально значимых категорий исполнительных документов. Взыскано 128 млн рублей задолженности по заработной плате. Более, чем вдвое до 66 млн. рублей возрос компенсированный ущерб, причиненный преступлениями. Сумма алиментных выплат составила 782 млн рублей.

Особое внимание уделялось социально значимым категориям исполнительных документов, большинство из которых выдано судами по искам прокуроров Самарской области. За прошедший год судебными приставами приостановлена деятельность опасных для жизни людей объектов по 127 производствам. Исполнены требования 25 судебных решений о ликвидации свалок, прекращении сброса неочищенных сточных вод в водоемы Самарской области.

Лекарственными средствами с установленной судебным решением периодичностью обеспечены 45 граждан, в том числе несовершеннолетние жители области. По производствам организован постоянный контроль и оперативное принятие мер.

Наиболее сложными для принудительного исполнения остаются производства о передаче детей из неблагоприятных условий жизни под опеку государства или от одного из родителей по решению суда. Всего в 2022 году исполнено 12 судебных решений о передаче ребенка на попечение государству и 8 - от одного родителя к другому. Благоприятный исход в исполнении таких производств — это результат грамотной работы как судебных приставов по розыску, так как нередко должники скрываются сами и скрывают детей, так и судебных приставов-исполнителей, которые стараются максимально бережно, не травмируя детскую психику, исполнить судебное решение.

В результате продуктивного межведомственного взаимодействия в 2022 году, 267 оставшихся без попечения родителей детей получили ключи от положенных им квартир. Также 50 квартир предоставлено гражданам, чьи жилые помещения находились в аварийном состоянии. Еще 8 жителей губернии, имеющих ограниченные возможности здоровья, также получили в пользование благоустроенные жилые помещения.

«Работа в рамках всех категорий исполнительных производств, имеющих социальную значимость, должна оставаться предметом повышенного внимания и контроля в текущем году,» - отметил в завершении выступления Закир Муратов.