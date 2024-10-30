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ГИМС СО: напомнили сызранским школьникам об опасности игр у осенних водоемов

30 октября 2024 14:57
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Инспекторы Центра ГИМС призывают родителей обеспечить контроль за детьми и рассказать им об опасностях непрочного тонкого льда.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Самарской области активно проводят профилактические беседы со школьниками, чтобы предостеречь их от опасностей, которые могут подстерегать на водоёмах в осенний период.

Перепады температур, усиление ветра и появление первых льдинок на поверхности рек и озер создают дополнительные риски для здоровья и жизни человека.

На днях, в школе № 27 города Сызрань прошел урок безопасности для учащихся младших классов. Инспектор Центра ГИМС Октябрьского инспекторского отделения Вероника Кузнецова рассказала ученикам 3 класса об опасности выхода на тонкий лёд водоемов, и игр на нем.

Ребята узнали, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться смертельным.

Инспекторы Центра ГИМС призывают родителей обеспечить контроль за детьми и рассказать им об опасностях непрочного тонкого льда.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Сызрань

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