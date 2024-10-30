ГИМС СО: напомнили сызранским школьникам об опасности игр у осенних водоемов

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Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Самарской области активно проводят профилактические беседы со школьниками, чтобы предостеречь их от опасностей, которые могут подстерегать на водоёмах в осенний период.

Перепады температур, усиление ветра и появление первых льдинок на поверхности рек и озер создают дополнительные риски для здоровья и жизни человека.

На днях, в школе № 27 города Сызрань прошел урок безопасности для учащихся младших классов. Инспектор Центра ГИМС Октябрьского инспекторского отделения Вероника Кузнецова рассказала ученикам 3 класса об опасности выхода на тонкий лёд водоемов, и игр на нем.

Ребята узнали, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться смертельным.

Инспекторы Центра ГИМС призывают родителей обеспечить контроль за детьми и рассказать им об опасностях непрочного тонкого льда.

Фото: ГУ МЧС СО