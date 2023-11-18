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ГИБДД СО: времени на подготовку автомобиля к зиме все меньше

18 ноября 2023 16:20
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С 1 декабря за езду на летней резине сотрудники Госавтоинспеции могут выписать штраф.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные ожидается похолодание, небольшой снег, а на дорогах возможна гололедица. Если вы еще не подготовили машину к зиме, то сейчас самое время это сделать.
Так вы не только повысите вашу безопасность на дороге, но и предотвратите аварийные ситуации и нарушения — с 1 декабря за езду на летней резине сотрудники Госавтоинспеции могут выписать штраф.

Вот как еще можно подготовить авто к зиме:

- проверьте тормоза и аккумулятор автомобиля;
- в бачок для омывающей жидкости залейте незамерзайку;
- смените дворники на зимние с защитной резинкой.

Главное, что нужно сделать — поменять свою манеру вождения, в осенне-зимний без резких маневров на дороге и превышения скорости, даже на сезонной резине. Берегите себя, своих близких и других участников дорожного движения, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.

Теги: БДД

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