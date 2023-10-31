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ГИБДД призывает самарских родителей к вниманию во время осенних каникул детей

31 октября 2023 11:32
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ГИБДД призывает самарских родителей к вниманию во время осенних каникул детей

Обращение заместителя начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения региональной Госавтоинспекции подполковника полиции Ольги Блохиной к родителям в период осенних школьных каникул.

Уважаемые родители!

Наступили долгожданные каникулы для школьников. В связи с этим  призываю Вас  контролировать досуг своих детей во время каникул. Исключить факты  бесконтрольного пребывания школьников вблизи дорог.

Осуществляйте свое движение только по тротуарам, и пешеходным дорожкам, переходите дорогу  в установленных для этого местах и только на разрешающий сигнал светофора. Научите ребенка смотреть по сторонам, а также оценивать скорость и направление движения машины, объясните, что мгновенно автомобиль не остановиться.

Учитывая, что с наступлением осени сокращается световой день, необходимо обеспечить одежду ребенка яркими световозвращающими элементами, для того чтобы быть заметным на проезжей части, чтобы он был максимально заметен на проезжей части в темное время суток.

Садясь в автомобиль, пристегните своего ребенка  и не забудьте пристегнуться сами.

Водителям стоит быть особенно внимательными вблизи  образовательных  учреждений и игровых площадок, во дворах, а также  не пешеходных переходах так как  перед автомобилем в любую минуту может внезапно появиться ребенок.

Сохранение детских жизней является приоритетной задачей буквально для каждого. Будьте аккуратны на дорогах, так как дети смотрят за  поведением взрослых и полностью копируют его.

Теги: БДД

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