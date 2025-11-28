Я нашел ошибку
В Безенчукском районе мать осуждена за уклонение от уплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей
В Самаре тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной»
Гид по ассистивным технологиям: Билайн и Everland представляют цифровую платформу по ассистивным технологиям для людей с приобретенной инвалидностью
крупнейшие экспортеры в четыре раза сократили покупку валюты в России
В Тольятти авто влетело под погрузчик, водитель чудом выжила
Самарская делегация посетила Нижегородскую область с бизнес-миссией
Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы у самарских школьников
Актер Михаил Мамаев встретился со школьниками Самарской области в рамках проекта Общества «Знание»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
  Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Где и как работодатели Самарской области хранят персональные данные соискателей и работников

144
Где и как работодатели Самарской области хранят персональные данные соискателей и работников

Работодатели переходят на современные HRtech-решения, чтобы сократить рутину в работе рекрутеров и обеспечить сохранность информации. Так, уже 22% работодателей размещают персональные данные и резюме соискателей на собственных серверах, 21% — в своей CRM, 10% — в облачной CRM провайдера, выяснили аналитики CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru) в рамках собственного исследования.
 

«Несмотря на то, что 46% российских компаний, в число которых вошли и работодатели Самарской области, пока продолжают хранить заинтересовавшие резюме по старинке на бумажных носителях, отчетливо начинает проявляться тренд на автоматизацию. Так, уже 52% работодателей в той или иной степени перешли на диджитал-решения и хранят персональные данные на собственных серверах или в CRM-системах. Технологичный подход упрощает работу рекрутера с резюме, а также обеспечивает безопасность и снижает вероятность утери данных», — комментирует Марина Хадина, директор по развитию Talantix. 
 

В целом работодатели Самарской области и России стали строже относиться к вопросам хранения персональных данных. Так, за последний год 33% компаний усилили контроль за чувствительной информацией, 26% в принципе начали собирать согласия на обработку и хранение личных данных у соискателей, 26% — ограничили число сотрудников, имеющих доступ к подобным сведениям, 22% перенесли хранение на российские серверы в соответствии с законодательством. Небольшая часть отказалась от кадрового резерва (3%) или перешла на внешние CRM-решения (3%). При этом 21% ничего не меняли, а 18% затруднились ответить на вопрос.
 

Однако само согласие на обработку персональных данных пока 61% рекрутеров запрашивают лично при общении с кандидатом, а 11% берут разрешение лишь у тех, кому готовы сделать оффер. Полностью автоматизирован этот процесс в 9% компаний. 
 

«Несколько лет назад альтернативы не существовало, но сегодня даже небольшому бизнесу Самарской области доступны удобные HRtech-решения. Автоматизация позволяет эффективно структурировать данные и обеспечить их защиту, снизить объем рутинных операций и освободить время рекрутера. Например, в Talantix предусмотрены инструменты, которые позволяют в один клик решить вопрос с согласием соискателей на обработку персональных данных. Если резюме импортировано с hh.ru или с лендинга Talantix, отдельный запрос не нужен, так как необходимые документы уже есть. Если же резюме поступило из других источников, можно отправить сразу нескольким кандидатам стандартный запрос на обработку персональных данных и автоматически отслеживать статус. Сервис прошел независимую проверку на соответствие требованиям 152-ФЗ, что подтверждается Декларацией соответствия от 07 марта 2024 года. Это означает, что Talantix предоставляет технически и юридически корректные инструменты для работы с персональными данными», — добавляет Марина Хадина.

Работающие мамы из Самары рассказали, каких мер поддержки им не хватает от работодателей
28 ноября 2025, 10:50
Работающие мамы из Самары рассказали, каких мер поддержки им не хватает от работодателей
13% работающих мам очень не хватает возможности работать в режиме гибкого графика — сегодня это самая актуальная потребность. Общество
134
43% экономически активных самарцев полностью игнорируют телевизор
27 ноября 2025, 10:00
43% экономически активных самарцев полностью игнорируют телевизор
Женщины значительно чаще мужчин выбирают художественные фильмы и телесериалы. Мужчины же чаще женщин интересуются спортивными передачами и... Общество
560
Формат сотрудничества с самозанятыми пользуется высоким спросом среди компаний Самарской области
27 ноября 2025, 09:10
Формат сотрудничества с самозанятыми пользуется высоким спросом среди компаний Самарской области
Для работодателей важно, чтобы самозанятые специалисты работали официально: 74% компаний проверяют статус самозанятости перед началом сотрудничества. Экономика
590
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
176
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
1312
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
655
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
1473
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
1429
