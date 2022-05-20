ФССП России принимает электронные письма с почтовых серверов российских доменов

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Федеральная служба судебных приставов рекомендует гражданам для отправки электронных почтовых сообщений использовать почтовые серверы в российских доменах «ru».

Прием электронных писем, отправленных с зарубежных доменов, прекращен. Среди доменов стран, попавших под ограничения, значатся: .com, .net, .org, .us, .uk, .ua и другие.

Для обращения в УФССП России по Самарской области необходимо пользоваться сервисом «Интернет-приемная», размещенном на официальном сайте службы: https://r63.fssp.gov.ru/ir/, либо Порталом государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/.