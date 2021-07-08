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Европейскую территорию России ждет волна экстремальной жары, сообщает центр "Фобос", передает РИА Новости.

Специалисты организации сообщили о новом рекорде в Санкт-Петербурге — накануне столбики термометра достигли отметки +31,7 градуса. К +30 приблизилась температура и в Мурманской области. Жара также накрыла другие регионы Русского Севера и Центральной России.

"Перегрев атмосферы связан со скандинавским антициклоном. Его влияние распространилось от полярных районов до низовий Волги", — говорится в сообщении метеорологов.

При этом в Причерноморье и на Кавказе наблюдается дождливая погода — регион накрыли сильные ливни.

Пик жары следует ждать в выходные, когда зона экстремального перегрева достигнет Заполярья и Поморья — там температура будет выше 25 градусов. Средней полосе, Черноземью и Поволжью стоит готовиться к 30-градусному зною, а в низовьях Волги воздух раскалится до 40 градусов.

В Санкт-Петербурге в выходные будет до +33, столько же в Москве, а в понедельник в столице воздух может прогреться до 34 градусов.

"Температурные показатели вполне будут сопоставимы с климатом июльского Каира", — отметили синоптики.

Фото: pixabay