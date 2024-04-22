В неделе здоровья на  выставке «Россия» приняли участие специалисты  отрасли Самарской области

108

С 16 по 21 апреля на Международной выставке «Россия» на ВДНХ проходила неделя, посвященная здоровью. На стенде Самарской области в эти дни гостей встречали волонтёры медицинского университета "Реавиз", с лекциями выступали ведущие специалисты отрасли, сотрудники рассказывали о разработках СамГМУ.



В течение недели эксперты читали интересные лекции

- о современных клеточных и репродуктивных технологиях

- высокотехнологичных видах медицинской помощи и использовании уникальной системы «Гамма нож» при лечении пациентов

- о передовых технологиях в акушерстве и гинекологии

- о разработке эндопротезов в СамГМУ

- об образовательных программах и подготовке кадров и многом другом.



Среди экспертов тематической выставочной недели - директор Сызранского медико-гуманитарного колледжа Лола Касымова.



«Сызранский медико-гуманитарный колледж является одним из трёх крупных профессиональных образовательных организаций в Самарской области, который осуществляет подготовку специалистов медицинского профиля. Мы единственные на территории Правобережья Волги. В колледже готовим специалистов по программам "лечебное дело", "сестринское дело", "акушерское дело", "лабораторная диагностика" и "фармация". Ежегодно выпускаем более 200 медработников. В настоящее время проходит обучение 1500 студентов, из которых 76% – студенты медицинских специальностей. В этом году наш выпуск будет составлять 300 человек, - рассказала эксперт. – Грандиозный форум-выставка «Россия» - отличная площадка, где мы можем рассказывать, как о здравоохранении, так и подготовке специалистов, о значимости главной профессии на земле – медицинского работника».



Стенд Самарской области в рамках рабочего визита посетили министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и ректор СамГМУ Александр Колсанов.

Фото: минздрав СО