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В неделе здоровья на  выставке «Россия» приняли участие специалисты  отрасли Самарской области

22 апреля 2024 19:59
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Стенд Самарской области в рамках рабочего визита посетили  министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и ректор СамГМУ Александр Колсанов.

С 16 по 21 апреля на Международной  выставке «Россия» на ВДНХ  проходила неделя, посвященная здоровью. На стенде Самарской области в  эти дни гостей встречали волонтёры медицинского университета "Реавиз",  с лекциями выступали ведущие специалисты отрасли, сотрудники рассказывали о разработках СамГМУ. 

В течение недели  эксперты читали интересные лекции
- о современных клеточных и репродуктивных технологиях 
- высокотехнологичных видах медицинской помощи и использовании уникальной системы «Гамма нож» при лечении пациентов 
- о передовых технологиях в акушерстве и гинекологии 
- о разработке эндопротезов в СамГМУ 
- об образовательных программах и подготовке кадров  и многом другом.

Среди экспертов тематической выставочной  недели -  директор Сызранского медико-гуманитарного колледжа Лола Касымова.   

«Сызранский медико-гуманитарный колледж является одним из трёх крупных профессиональных образовательных организаций в Самарской области, который  осуществляет подготовку специалистов медицинского профиля. Мы единственные на территории Правобережья Волги. В колледже готовим  специалистов по программам "лечебное дело", "сестринское дело", "акушерское дело", "лабораторная диагностика" и   "фармация". Ежегодно выпускаем более 200 медработников.  В настоящее время проходит обучение 1500 студентов, из которых 76% – студенты медицинских специальностей. В этом году наш выпуск будет составлять 300 человек, - рассказала эксперт. – Грандиозный форум-выставка «Россия»   -  отличная площадка, где мы можем рассказывать, как о здравоохранении, так и подготовке  специалистов, о значимости  главной профессии  на земле – медицинского работника».

Стенд Самарской области в рамках рабочего визита посетили  министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и ректор СамГМУ Александр Колсанов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Москва Россия Самара

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