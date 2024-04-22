Правительство продлило до 2030 года льготу на ипотеку в размере 450 тыс. рублей для многодетных семей

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Правительство РФ одобрило законопроект о продлении льготы на ипотеку в размере 450 тыс. рублей для многодетных семей. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Минфина России 22 апреля, пишут "Известия".

«Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности (КЗД) одобрила законопроект Минфина России о продлении до 2030 года выплаты 450 тыс. рублей на погашение ипотеки многодетным», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на данные цели на 2024-2030 годы дополнительно потребуется 647,59 млрд рублей, в том числе в 2024 году — 47,8 млрд рублей.

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