Энергетики «Т Плюс» поздравили школьников с Днем знаний

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Самарский филиал ПАО «Т Плюс» организовал рядом с центральным офисом игротеку, приуроченную к Дню знаний. Энергетики предложили юным горожанам своими руками собрать фотозону, чтобы сделать на ее фоне яркие запоминающиеся снимки.

Гостям игровой зоны помогал сказочный герой-энергетик Теплослав. Вместе с ним ребята играли в тематические гигантские кубики. В случае правильного их размещения складывался один из полезных советов - не приближайся к надземным тепловым сетям; обходи стороной открытые колодцы теплокамер; не заходи за ограждения мест проведения ремонтных работ и другие.

«Новый учебный год – это не только новые знания, но и повышенная ответственность взрослых за безопасность детей на улицах города. В игровой форме мы рассказали юным самарцам о важных правилах безопасного поведения вблизи инженерных сооружений, о том, что тепловые сети и участки проведения ремонтных работ – не место для игр», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Самаре Ольга Воробьёва.

Все гости игротеки, собравшие пазл из кубиков, получили подарки от энергетиков – красочное расписание уроков и магнитные закладки для книг с правилами по безопасности и советами по сохранению природных ресурсов.

Фото: ПАО «Т Плюс»