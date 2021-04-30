Эксперты рассказали, где и как можно жарить шашлык

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Специалисты Роскачества дали рекомендации, как пожарить шашлык на майских праздниках и не нарваться на штраф. С 2021 года вступили в силу новые противопожарные правила. Эксперты разложили их по полочкам.

Нововведения регулируют правила организации места для разведения открытого огня и приготовления еды на углях. Требования существенно ужесточились — это связано с большим количеством пожаров, причиной которых, как правило, является нарушение требований безопасности.

Если вы решили устроить пикник в городе, стоит помнить, что делать это можно только на специально отведенных площадках. Такие места сейчас оборудованы во многих парках. Как правило, там уже есть все необходимое, достаточно просто принести продукты. Вне таких мест пожарить шашлык на территории города не получится.

Во дворе частного дома или на дачном участке по правилам должно быть специально оборудованное место, в котором разрешено устанавливать мангалы и грильницы. Разводить открытый огонь или жечь мусор на территории частных домов нельзя.

Место для мангала должно быть очищено от сухой травы и воспламеняемых материалов. В идеале — бетонированная площадка. Мангал необходимо устанавливать на расстоянии не менее 5 метров от дома и других построек.

Если вы отправились на шашлыки на природу, стоит помнить, что нельзя разводить огонь под деревьями — за это полагается штраф. Территорию вокруг мангала или костра нужно зачистить от сухой травы, хвои и валежника в радиусе 10 метров. Разводить огонь можно на расстоянии не менее 50 метров от построек. Лиственные деревья должны находиться не ближе 30 метров, хвойные — не ближе 100.

Категорически запрещено жарить шашлык на балконах и чердаках жилых домов, в парках вне оборудованных мест, во дворах многоквартирных домов, на полях.

За нарушение правил противопожарной безопасности налагается штраф от 2 до 3 тысяч рублей. В лесу аналогичное нарушение обойдется в сумму от 1500 до 3000 рублей. В случае введения режима повышенной пожарной опасности штрафы могут быть увеличены, пишет Московский комсомолец.