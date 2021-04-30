Я нашел ошибку
Главные новости:
Главу Тольятти поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Николай Ренц вступил в должность мэра Тольятти
В Самаре один автомобиль помешал другому и тот врезался в дерево
В Самаре один автомобиль помешал другому и тот врезался в дерево
В "Жигулевской долине" будет создан Стартап-холл для студентов
В "Жигулевской долине" будет создан Стартап-холл для студентов
Греция продлила до 14 мая разрешение на въезд максимум 4 тыс россиян в неделю
Греция продлила до 14 мая разрешение на въезд максимум 4 тыс россиян в неделю
В России начали выпускать вакцину для животных против Сovid-19
В России начали выпускать вакцину для животных против Сovid-19
Коллективный договор Т Плюс признан одним из лучших в Самарской области
Коллективный договор «Т Плюс» признан одним из лучших в Самарской области
Эксперты рассказали, где и как можно жарить шашлык
Эксперты рассказали, где и как можно жарить шашлык
Россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение в конце мая
Россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение в конце мая
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.38
-0.56
EUR 90.15
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Десятиклассники Новокуйбышевска принимают участие в профориентационной акции «Формула будущего»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперты рассказали, где и как можно жарить шашлык

30 апреля 2021 13:38
77
Эксперты рассказали, где и как можно жарить шашлык

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как пожарить шашлык на майских праздниках и не нарваться на штраф. С 2021 года вступили в силу новые противопожарные правила. Эксперты разложили их по полочкам.

Нововведения регулируют правила организации места для разведения открытого огня и приготовления еды на углях. Требования существенно ужесточились — это связано с большим количеством пожаров, причиной которых, как правило, является нарушение требований безопасности.

Если вы решили устроить пикник в городе, стоит помнить, что делать это можно только на специально отведенных площадках. Такие места сейчас оборудованы во многих парках. Как правило, там уже есть все необходимое, достаточно просто принести продукты. Вне таких мест пожарить шашлык на территории города не получится.

Во дворе частного дома или на дачном участке по правилам должно быть специально оборудованное место, в котором разрешено устанавливать мангалы и грильницы. Разводить открытый огонь или жечь мусор на территории частных домов нельзя.

Место для мангала должно быть очищено от сухой травы и воспламеняемых материалов. В идеале — бетонированная площадка. Мангал необходимо устанавливать на расстоянии не менее 5 метров от дома и других построек.

Если вы отправились на шашлыки на природу, стоит помнить, что нельзя разводить огонь под деревьями — за это полагается штраф. Территорию вокруг мангала или костра нужно зачистить от сухой травы, хвои и валежника в радиусе 10 метров. Разводить огонь можно на расстоянии не менее 50 метров от построек. Лиственные деревья должны находиться не ближе 30 метров, хвойные — не ближе 100.

Категорически запрещено жарить шашлык на балконах и чердаках жилых домов, в парках вне оборудованных мест, во дворах многоквартирных домов, на полях.

За нарушение правил противопожарной безопасности налагается штраф от 2 до 3 тысяч рублей. В лесу аналогичное нарушение обойдется в сумму от 1500 до 3000 рублей. В случае введения режима повышенной пожарной опасности штрафы могут быть увеличены, пишет Московский комсомолец.

Теги: майские праздники пожарная безопасность шашлык

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Как будут работать подразделения МВД по Самарской области в праздники
30 апреля 2021, 13:11
Как будут работать подразделения МВД по Самарской области в праздники
Графики работы в период с 1 по 10 мая 2021 года. Общество
87
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
30 апреля 2021, 09:20
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Длинные выходные, увеличение штрафов за нарушение ПДД, изменение правил для путешественников и другие новшества. В стране
181
За нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня россиянам грозит штраф до пяти тысяч рублей.
29 апреля 2021, 23:13
Россиян предостерегают от попыток приготовить шашлык в неположенном месте
За нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня россиянам грозит штраф до пяти тысяч рублей. Общество
309
В центре внимания
Главу Тольятти поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
30 апреля 2021  14:09
Николай Ренц вступил в должность мэра Тольятти
Политика
24
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
30 апреля 2021  09:26
Новый Дворец спорта в Самаре будет носить имя Владимира Высоцкого
Спорт
190
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
30 апреля 2021  09:20
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
В стране
183
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
29 апреля 2021  13:58
В Самаре на Ракитовском шоссе началось обновление дороги на всю ширину проезжей части
Благоустройство
397
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
29 апреля 2021  13:48
Ветераны Великой Отечественной войны Самарской области получат выплаты ко Дню Победы
Экономика
566
Весь список