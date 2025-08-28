Эксперты назвали недостающие человеку витамины осенью

124

Осень — это не только пора ярких красок и уютных вечеров, но и время повышенной нагрузки на организм. Смена погоды, сокращение светового дня, окончание отпусков и старт учебного года. Чтобы встретить сезон во всеоружии, следует заранее позаботиться о здоровье, при этом обязательно уделить внимание критически важным микроэлементам. Каким именно, «Известиям» рассказали эксперты Лаборатории «Гемотест» и «Сбер Еаптеки».

«Железо — ключевой компонент гемоглобина, белка, который содержится в эритроцитах и отвечает за доставку кислорода. Нехватка железа грозит анемией, которая проявляется в виде хронической усталости, слабости, одышки, головокружения и снижения работоспособности. В конце лета и осенью — с увеличением нагрузки на иммунитет — дефицит кислорода становится особенно критичным, прежде всего для работы мышц и головного мозга», — рассказала врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По данным аналитиков «Сбер Еаптеки», спрос на препараты с железом год к году показывает незначительный рост, преимущественно в крупных городах. Так, в первом полугодии 2025 года железосодержащие препараты приобретали на 4% чаще, чем во втором полугодии 2024-го.

У 8% людей обнаружена нехватка йода. Это жизненно важный для щитовидной железы микроэлемент: он непосредственно участвует в синтезе гормонов железы, регулирующих обмен веществ, энергетический баланс, когнитивные функции. Дефицит йода может привести к гипотиреозу — сбою в работе щитовидной железы, при котором она будет вырабатывать слишком мало гормонов. Основные проявления гипотиреоза — повышенная утомляемость, набор веса, ухудшение памяти, апатия, а у женщин — еще и нарушения менструального цикла.

Также, по данным Лаборатории «Гемотест», у 33% пациентов оказался низким уровень цинка. Это означает, что каждый третий из них испытывает дефицит этого важного микроэлемента.

Цинк — это мощный антиоксидант, который защищает клетки от повреждения и старения. А еще цинк нужен для правильной работы иммунной системы. Нехватка цинка приводит к ослаблению иммунитета, повышенной восприимчивости к инфекциям, особенно респираторным, а также к затяжному течению болезней и медленному заживлению ран.

«Оптимальные источники железа — красное мясо и субпродукты. Чтобы восполнить недостаток йода, следует употреблять побольше рыбы, морепродуктов, яичного желтка. А вот устрицы, какао и печень — безусловные лидеры по содержанию цинка. При этом, если появились симптомы нехватки микроэлементов, не стоит уповать на рацион — в этом случае следует обратиться к врачу, чтобы он поставил диагноз и назначил все необходимые препараты», — резюмирует Кашух.

Провизор и заведующий аптекой «Сбер Еаптека» Дмитрий Гуров считает, что также значительно помочь в восполнении дефицитов витаминов и минералов в организме может сезон осеннего урожая. Осенние плоды и овощи, такие как яблоки, груши, тыквы, орехи и виноград, содержат множество полезных веществ, которые могут помочь улучшить общее состояние здоровья.

Фото: pxhere.com