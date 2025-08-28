Я нашел ошибку
В следующем туре "Локомотив" и "Акрон" сыграют между собой в Самаре 16 сентября.
"Акрон" проиграл "Локомотиву" в матче Кубка России - 0:2
По легенде учений, на одной из станций Самарского метро возник пожар.
Спасатели ПСС СО приняли участие в ночных пожарно-тактических учениях на станции метро
Осень — это не только пора ярких красок и уютных вечеров, но и время повышенной нагрузки на организм.
Эксперты назвали недостающие человеку витамины осенью
Анатолию Чижову звание присвоено посмертно.
 Владимиру Василенко и Анатолию Чижову присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Самара»
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +21, +23°С.
29 августа в регионе без осадков, до +24°С
Она подозревается в незаконном разглашении сведений, составляющих налоговую тайну.
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении бывшего налогового инспектора
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
️За его плечами значительный боевой опыт и помощь в особых условиях. 28 августа - День военного врача.
Врач-рентгенолог Кинельской больницы 2,5 года спасал бойцов на СВО
Эксперты назвали недостающие человеку витамины осенью

28 августа 2025 20:57
124
Осень — это не только пора ярких красок и уютных вечеров, но и время повышенной нагрузки на организм.

Осень — это не только пора ярких красок и уютных вечеров, но и время повышенной нагрузки на организм. Смена погоды, сокращение светового дня, окончание отпусков и старт учебного года. Чтобы встретить сезон во всеоружии, следует заранее позаботиться о здоровье, при этом обязательно уделить внимание критически важным микроэлементам. Каким именно, «Известиям» рассказали эксперты Лаборатории «Гемотест» и «Сбер Еаптеки».

«Железо — ключевой компонент гемоглобина, белка, который содержится в эритроцитах и отвечает за доставку кислорода. Нехватка железа грозит анемией, которая проявляется в виде хронической усталости, слабости, одышки, головокружения и снижения работоспособности. В конце лета и осенью — с увеличением нагрузки на иммунитет — дефицит кислорода становится особенно критичным, прежде всего для работы мышц и головного мозга», — рассказала врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По данным аналитиков «Сбер Еаптеки», спрос на препараты с железом год к году показывает незначительный рост, преимущественно в крупных городах. Так, в первом полугодии 2025 года железосодержащие препараты приобретали на 4% чаще, чем во втором полугодии 2024-го.

У 8% людей обнаружена нехватка йода. Это жизненно важный для щитовидной железы микроэлемент: он непосредственно участвует в синтезе гормонов железы, регулирующих обмен веществ, энергетический баланс, когнитивные функции. Дефицит йода может привести к гипотиреозу — сбою в работе щитовидной железы, при котором она будет вырабатывать слишком мало гормонов. Основные проявления гипотиреоза — повышенная утомляемость, набор веса, ухудшение памяти, апатия, а у женщин — еще и нарушения менструального цикла.

Также, по данным Лаборатории «Гемотест», у 33% пациентов оказался низким уровень цинка. Это означает, что каждый третий из них испытывает дефицит этого важного микроэлемента.

Цинк — это мощный антиоксидант, который защищает клетки от повреждения и старения. А еще цинк нужен для правильной работы иммунной системы. Нехватка цинка приводит к ослаблению иммунитета, повышенной восприимчивости к инфекциям, особенно респираторным, а также к затяжному течению болезней и медленному заживлению ран.

«Оптимальные источники железа — красное мясо и субпродукты. Чтобы восполнить недостаток йода, следует употреблять побольше рыбы, морепродуктов, яичного желтка. А вот устрицы, какао и печень — безусловные лидеры по содержанию цинка. При этом, если появились симптомы нехватки микроэлементов, не стоит уповать на рацион — в этом случае следует обратиться к врачу, чтобы он поставил диагноз и назначил все необходимые препараты», — резюмирует Кашух.

Провизор и заведующий аптекой «Сбер Еаптека» Дмитрий Гуров считает, что также значительно помочь в восполнении дефицитов витаминов и минералов в организме может сезон осеннего урожая. Осенние плоды и овощи, такие как яблоки, груши, тыквы, орехи и виноград, содержат множество полезных веществ, которые могут помочь улучшить общее состояние здоровья.

 

Фото:  pxhere.com

 

