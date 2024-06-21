Эксперт: "Гимнастика на рабочем месте укрепляет здоровье"

Врач по лечебной физкультуре физиотерапевтического отделения Новокуйбышевской центральной городской больницы Ольга Макарова:
«Малоподвижный образ жизни неизбежно отражается на физическом состоянии и эмоциональном фоне. Простые упражнения на рабочем месте станут хорошей поддержкой физической активности организма.
Частая смена положения тела в течение дня снимет напряжение с отдельных групп мышц тела. Сейчас популярна полезная для здоровья фраза: «лучшая поза – это следующая поза». Чем чаще человек меняет положение тела в течение рабочего дня, тем больше приносит пользы своему организму.
Польза упражнений на рабочем месте:
улучшают работу дыхательной системы
нормализуют кровообращение
стимулируют циркуляцию лимфы
снимают напряжение с мышц
снижают эмоциональную напряжённость и уровень стресса
способствуют улучшению мыслительных процессов
повышают концентрацию внимания
сохраняют правильную осанку
Если есть возможность, то встаньте и немного пройдитесь или выполните простые упражнения, сидя на стуле.
Комплекс из упражнений суставной гимнастики и легкого стретчинга - растяжки отдельных частей тела - отличный способ размяться на рабочем месте, зарядиться энергией и снять стресс. Для наилучшего результата выполняйте упражнения регулярно несколько раз в день».
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