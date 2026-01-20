Я нашел ошибку
Названо допустимое количество чашек чая в день
22 января СОУНБ приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
Эконадзор минприроды Самарской области подвел итоги работы за 2025 год
В Сызрани жертвами мошенников стали две 29‑летние подруги
сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года
Приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек
Самара — в топ‑15 городов по числу точек Wi‑Fi
Разработан новый график тематических поездов в город-герой Волгоград по программе «Главный урок истории»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Над Самарской областью 20 января сбили два БПЛА

137
Над Самарской областью 20 января сбили два вражеских БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Экстренная информация о возможном налете поступила в 1:12 во вторник, 20 января:

- Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! - говорилось в сообщении МЧС.

Спустя почти два часа, в 3:08, Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Курумоч. Запрет сняли в 6:13.

Согласно данным онлайн-табло, в авиагавани задерживается четыре рейса: в Москву, Сабетту, Новосибирск и Дубай.

Угроза налета миновала в 6:21.

Всего над территорией нашей страны ночью уничтожили 32 вражеские "птички" самолетного типа, две из них – над 63-м регионом, пишет 450Медиа.

Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Весь список