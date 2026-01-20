Над Самарской областью 20 января сбили два БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Экстренная информация о возможном налете поступила в 1:12 во вторник, 20 января:

- Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! - говорилось в сообщении МЧС.

Спустя почти два часа, в 3:08, Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Курумоч. Запрет сняли в 6:13.

Согласно данным онлайн-табло, в авиагавани задерживается четыре рейса: в Москву, Сабетту, Новосибирск и Дубай.



Угроза налета миновала в 6:21.



Всего над территорией нашей страны ночью уничтожили 32 вражеские "птички" самолетного типа, две из них – над 63-м регионом, пишет 450Медиа.