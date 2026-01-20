В Куйбышевском районе Самары от мороза вышли из строя трубы

В ряде домов временно отсутствует холодная вода.

В Куйбышевском районе Самары зафиксировали перебои с подачей ХВС на улицах Нефтяников, Молдавской и Калининградской.



Как сообщили представители дежурной бригады после обследования сетей, наиболее вероятной причиной проблемы является промерзание труб. Специалисты объяснили: подобное явление иногда возникает на участках коммуникаций, которые были проложены с нарушениями технологических норм.



Работники ресурсоснабжающей организации уже находятся на месте аварии, чтобы устранить повреждения и восстановить нормальное водоснабжение. Они заверили, что приложат все усилия для скорейшего решения проблемы и используют бойлеры для отогрева труб, пишет 450Медиа.