Разработан новый график тематических поездов в город-герой Волгоград по программе «Главный урок истории»

В новом сезоне тематические поезда с программой «Главный урок истории» будут курсировать по следующему расписанию:
- 20–22 марта – из Уфы
- 27–29 марта – из Саранска и Пензы
- 31 марта – 2 апреля – из Самары
- 3–5 апреля – из Ульяновска
- 24–26 апреля – из Тольятти
В рамках туристической программы запланированы:
- экскурсии по самым известным туристическим локациям Волгограда
- исторические квесты о событиях Великой Отечественной войны в пути следования
В Волгограде юных путешественников ждёт:
- обзорная экскурсия
- посещение памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане
- монумента «Родина-мать зовёт!» и других достопримечательностей
Программа «Главный урок истории» – часть туристско-образовательного проекта «Вагон знаний», который реализуем совместно с Куйбышевским филиалом АО «ФПК», региональными администрациями и туристическим бизнес-сообществом.
Информацию по организации и бронированию тематических туров можно получить в Сервисном центре Куйбышевского филиала АО «ФПК» по телефону: 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный).