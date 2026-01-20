Разработан новый график тематических поездов в город-герой Волгоград по программе «Главный урок истории»

В новом сезоне тематические поезда с программой «Главный урок истории» будут курсировать по следующему расписанию:

20–22 марта – из Уфы

27–29 марта – из Саранска и Пензы

31 марта – 2 апреля – из Самары

3–5 апреля – из Ульяновска

24–26 апреля – из Тольятти

В рамках туристической программы запланированы:

экскурсии по самым известным туристическим локациям Волгограда

исторические квесты о событиях Великой Отечественной войны в пути следования

В Волгограде юных путешественников ждёт:

обзорная экскурсия

посещение памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане

монумента «Родина-мать зовёт!» и других достопримечательностей

Программа «Главный урок истории» – часть туристско-образовательного проекта «Вагон знаний», который реализуем совместно с Куйбышевским филиалом АО «ФПК», региональными администрациями и туристическим бизнес-сообществом.

Информацию по организации и бронированию тематических туров можно получить в Сервисном центре Куйбышевского филиала АО «ФПК» по телефону: 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный).