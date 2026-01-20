Я нашел ошибку
Главные новости:
Названо допустимое количество чашек чая в день
Названо допустимое количество чашек чая в день
22 января СОУНБ приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
22 января СОУНБ приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
Эконадзор минприроды Самарской области подвел итоги работы за 2025 год
Эконадзор минприроды Самарской области подвел итоги работы за 2025 год
В Сызрани жертвами мошенников стали две 29‑летние подруги
В Сызрани жертвами мошенников стали две 29‑летние подруги
сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года
Сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года
Приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек
Приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек
Самара — в топ‑15 городов по числу точек Wi‑Fi
Самара — в топ‑15 городов по числу точек Wi‑Fi
Разработан новый график тематических поездов в город-герой Волгоград по программе «Главный урок истории»
Разработан новый график тематических поездов в город-герой Волгоград по программе «Главный урок истории»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.76
-0.07
EUR 90.16
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек

102
Приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек

Решение вопросов ЖКХ может быть быстрым и комфортным — с приложением «Госуслуги Дом». Его скачали уже больше 15 млн раз, месячная аудитория превысила 4,3 млн человек.

Передавайте показания и оплачивайте счета

Показания всех счётчиков и квитанции об оплате по всей недвижимости — в одном приложении. Закрыть все счета можно одной транзакцией.

  • · более 30 млн раз в приложении переданы показания счетчиков
  • · почти 20 млн раз оплачены счета за ЖКУ

Обращайтесь в управляющую организацию

Не нужно искать номер диспетчерской или ходить в офис управляющей организации. Все заявки — от аварийных до коллективных — в вашем смартфоне.

  • · 9,5 млн заявок в управляющие организации
  • · 6 дней — среднее время ответа

Общайтесь с соседями

У каждого дома есть свой чат в мессенджере Max. В него могут попасть только собственники квартир или их арендаторы. В каждом чате есть представитель управляющей компании.

  • · 505 тыс. домовых чатов
  • · более 5 млн участников

Голосуйте на собраниях собственников онлайн

Больше не нужно подыскивать время, чтобы проголосовать на общем собрании собственников. Даже вопросы, имеющие юридическое значение, можно решить откуда угодно онлайн.

  • · 37% общих собраний собственников в 2025 году было проведено в приложении «Госуслуги Дом»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
452
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
1030
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
359
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
318
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
313
Весь список