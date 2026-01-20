Приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек

Решение вопросов ЖКХ может быть быстрым и комфортным — с приложением «Госуслуги Дом». Его скачали уже больше 15 млн раз, месячная аудитория превысила 4,3 млн человек.

Передавайте показания и оплачивайте счета

Показания всех счётчиков и квитанции об оплате по всей недвижимости — в одном приложении. Закрыть все счета можно одной транзакцией.

· более 30 млн раз в приложении переданы показания счетчиков

· почти 20 млн раз оплачены счета за ЖКУ

Обращайтесь в управляющую организацию

Не нужно искать номер диспетчерской или ходить в офис управляющей организации. Все заявки — от аварийных до коллективных — в вашем смартфоне.

· 9,5 млн заявок в управляющие организации

· 6 дней — среднее время ответа

Общайтесь с соседями

У каждого дома есть свой чат в мессенджере Max. В него могут попасть только собственники квартир или их арендаторы. В каждом чате есть представитель управляющей компании.

· 505 тыс. домовых чатов

· более 5 млн участников

Голосуйте на собраниях собственников онлайн

Больше не нужно подыскивать время, чтобы проголосовать на общем собрании собственников. Даже вопросы, имеющие юридическое значение, можно решить откуда угодно онлайн.