Шестеро насмерть отравились газом в многоквартирном доме в Балаково Саратовской области

Газоснабжение в многоквартирном доме в Балаково Саратовской области, где были найдены тела шести человек, вернут после разрешения правоохранительных органов и восстановления работы вентиляционных каналов, сообщает РИА Новости со ссылкой на районную администрацию.

Трагедия произошла 12 января. В квартире одного из домов в Балаково были обнаружены тела 45-летней женщины, 50-летнего мужчины, их сыновей девяти и четырех лет и двоих родственников. По предварительным данным, они отравились угарным газом в результате работы газового оборудования.

Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

В администрации Балаковского района сообщили, что накануне, 19 января, состоялась встреча с жителями этого дома. Они готовы заключить договоры с компанией, которая восстановит и обслужит вентиляционные каналы.

"Но приступить к этим работам возможно будет после официального разрешения от правоохранительных органов", – сообщили РИА Новости в районной администрации.

Там уточнили, что заключить договоры с газовой компанией собственники жилья должны будут только после этого.