Самарский зоопарк объявил конкурс рисунков "Любимые герои басен Крылова"

Конкурс посвящен юбилею известного баснописца Ивана Андреевича Крылова!

Прошло уже 255 лет со дня его рождения, а мы по прежнему с удовольствием читаем его произведения!

Условия конкурса:

- возраст участников 6-14 лет.

- рисунок может быть выполнен в любой технике

- на рисунке необходимо изобразить сцену из любимой басни И.А. Крылова. Обязательно подписать название басни в нижнем правом углу!

- прислать нам качественную фотографию рисунка в чат группы vk.me/join/J9VH_...

- обязательно указать ФИ ребенка, возраст и контактный тел.

- прием работ на конкурс завершится 10 февраля 2026 года.

- все участники конкурса получат электронные сертификаты, а победители грамоты и сувениры 13 февраля на мероприятии "День Крылова"!