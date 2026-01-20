В Самаре проверят техническое состояние стадиона «Солидарность Арена»

ГАУ СО "Самара Арена" ищет подрядчика, который проведет геотехнический мониторинг стадиона "Солидарность Арена" в период его эксплуатации. Целью таких работ является своевременное выявление изменений параметров конструкций и грунтов оснований, которые могут привести к переходу объекта в ограниченно работоспособное или аварийное состояние.

Кроме того, нужно будет осмотреть и сфотографировать дефекты в несущих конструкциях, определить уровень грунтовых вод в зоне размещения сооружения по средствам существующих на объекте пьезометрических скважин.

Работы проведут в четыре этапа. Первый нужно будет завершить до 27 февраля, второй – до 26 июня, третий – до 25 сентября, четвертый – до 4 декабря 2026 года.

Максимальная цена контракта – 2,3 млн рублей.

Торги пройдут 9 февраля, пишет СитиТрафик