В СОУНБ открылась выставка художественных работ Павла Старостина и Евгения Травкина

15 января Самарская областная универсальная научная библиотека подарила жителям города новую возможность прикоснуться к искусству: здесь в «Открытом пространстве» стартовала выставка «2А Графика». В экспозиции представлены художественные работы двух известных самарских архитекторов – Павла Старостина и Евгения Травкина.

«Авторы выставки в первую очередь известны тем, что с большим успехом реализовали себя на поприще архитектуры», – так представил героев экспозиции руководитель галереи «Новое пространство» СОУНБ Дмитрий Вырыпаев. «Вместе с тем каждый из них уже долгие годы продолжает заниматься художественными практиками, чему способствует мощная школа, стоящая за их плечами: это Куйбышевский инженерно-строительный институт», – сообщил Дмитрий Владимирович.

Хотя художников объединяет профессиональный опыт, творческие интересы у них всё же разные. Павел Старостин давно занимается портретами. Чаще всего он рисует знаменитых людей – отечественных и зарубежных деятелей культуры и искусства, известных жителей Самары. Впрочем, не чужд Павлу также и жанр урбанистического пейзажа. «В моих рисунках, скетчах на выставке в основном представлена Самара», – сказал он. «Меня очень увлекла работа над описанием видов нашего города, и хотя я занимаюсь по преимуществу портретами, такой скетчинг развивает видение композиции, позволяет острее ощущать красоту окружающего мира», – добавил художник.

Евгений Травкин в своём художественном творчестве остаётся верен главному призванию – архитектуре. Но раскрывает он его с новой стороны, обращаясь к наследию старой Самары и воссоздавая на бумаге исторические облики знаковых зданий и сооружений. «Это увлечение пришло ко мне внезапно», – признался Евгений. «Начал я с изображения самарского костёла. Это была сложная картина в формате векторной графики, на работу над ней ушло 4 месяца. В Самаре есть много интересных домов, особенно кирпичных, изучая материалы, из которых они построены, можно многое узнать об истории формирования городского пространства».

Открытие выставки «2А Графика» прошло в рамках Дня Самарской губернии: в 2026 году регион отметил своё 175-летие. Экспозиция выдалась масштабной – в неё вошли более 80 рисунков. Посетить её можно будет в течение месяца – до 15 февраля.

О новых выставочных проектах в областной научной библиотеке можно будет узнать в сообществах учреждениях «ВКонтакте» ( СОУНБ , галерея «Новое пространство» ). Подписывайтесь и следите за новостями!

Самарская областная универсальная научная библиотека, «Открытое пространство» (2 этаж).

12+