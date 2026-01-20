Радиационный шторм уровня S4 стал самым сильным в XXI веке

Радиационный шторм, который прошел в окрестностях Земли 19 января, оказался самым сильным в XXI веке. Об этом пишет в Telegram-канале лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

В ночь с 19 на 20 января шторм прошел через пик и сейчас уже завершается, отметили ученые. На самой высокой точке поток солнечных протонов превышал 37 тысяч единиц.

"Максимальные значения плотности солнечных протонов были достигнуты вчера в 22.15 по московскому времени и составили 37 000 единиц pfu. Это самый высокий уровень, зарегистрированный в 21 веке", – говорится в сообщении.

По данным лаборатории, до этого самыми сильными считались радиационные штормы 2001 года (31 700 единиц) и 2003 года (29 500 единиц). А за всю историю измерений самую сильную бурю зафиксировали в 1991 году, когда поток протонов составил около 43 000 единиц, пишет Смотрим.