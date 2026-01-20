В Самаре на ул. Мичурина машина насмерть сбила пешехода

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием пешехода в Октябрьском районе Самары.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: в 11:10 водитель автомобиля Suzuki - 42-летняяя женщина, осуществляя движение по улице Мичурина 137, допустила наезд на 85-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.