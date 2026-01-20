В Сызрани в ДТП пострадали трое, двое госпитализированы

19 января на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек.

В Сызрани в 11:30, на ул. Монастырской, в районе д. 2 «Е» ул. Урицкого, 24-летний водитель автомобиля Lada Granta, осуществляя движение по ул. Монастырской, в направление ул. Чапаева, не выбрал скорость обеспечивающую безопасность дорожного движения, допустил занос своего автомобиля, выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Haval Jolion, под управлением 70-летнего водителя, с последующим наездом на бордюрный камень. Пострадавшие водитель автомобиля Lada Granta и пассажир 21-летняя женщина - госпитализированы. После аварии за помощью в медицинское учреждение самостоятельно обратился пассажир автомобиля Haval Jolion - 69-летняя женщина.