Более 50 тысяч сайтов государственного сектора размещено на платформе «Госвеб»

«Госвеб» — это простой и гибкий конструктор типовых сайтов. В 2025 году его используют уже 73 региона и 5 федеральных органов власти. На платформе размещено более 50 тыс. сайтов — это каждый третий сайт в государственном секторе.

Около 120 тыс. редакторов ежедневно размещают и актуализируют информацию о деятельности ведомств, школ, муниципалитетов, медицинских организаций, детских садов на сайтах «Госвеб», используя современные технические решения. Почти 96 млн посетителей сайтов платформы смогли оценить современный адаптивный дизайн, интуитивно понятную навигацию и быстрый поиск.

Лидеры по количеству подключённых сайтов

· Краснодарский край

· Дагестан

· Красноярский край

· Иркутская область

Иркутская область · Омская область

Структура сайтов «Госвеб» разработана с учётом лучших практик и требований законодательства. Безопасность данных обеспечивается защищенным контуром Госуслуг.