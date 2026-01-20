«Марафон карьеры» состоится накануне Дня российского студенчества в Самаре

Он будет проходить с 22 по 26 января на базе Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева, Многопрофильного колледжа им. Бартенева В.В., Поволжского государственного колледжа и Самарского торгово-экономического колледжа.

Для учащихся средних специальных учебных заведений города проведут мастер-классы по созданию эффективного резюме, дадут рекомендации по оформлению документов, а также расскажут о возможностях стажировок и временных рабочих местах в течение каникул.

Также 23 января в Самаре, на базе горнолыжного комплекса «СОК», состоятся «Холодные игры» – соревнования команд профессиональных образовательных организаций, организованные Самарским Домом молодежи. Соревнования пройдут в формате станционных игр, где более 60 студентов в составе 10 команд из колледжей и техникумов выполнят задания на скорость, ловкость, меткость и силу.

25 января в Доме культуры «Заря» состоится торжественный бал «Татьянин день», посвященный Дню российского студенчества. Кроме того, тематические праздничные мероприятия пройдут в вузах и ссузах Самары.