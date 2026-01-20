Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 
С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона.
Зимняя переправа «Самара — Рождествено» работает в штатном режиме
С 15 по 28 января 2026 года в городе Сочи проходит Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026»
"Самарский КВН":  на Международном фестивале команд КВН Самарскую область представляют 15 команд
Выпавший снег имеет сложный состав, далекий от норм, применимых к питьевой воде, особенно в городах и промышленных зонах.
Химик рассказал, почему опасно есть выпавший снег
В ходе встречи Вячеслав Федорищев и Юрий Горяинов обсудили задачи по развитию района в 2026 году.
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Красноярского района планы развития муниципалитета
По информации Приволжского УГМС 21 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -7, -9°С.
21 января в регионе небольшой снег, до -12°С
По итогам проверки полицейскими выявлены 5 иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность.
В Самаре полицейские провели мероприятия по пресечению правонарушений миграционного законодательства
За 2025 год в Сызранском ЛО зарегистрировано 669 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 2025 год
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.76
-0.07
EUR 90.16
-0.38
В Кинель-Черкасском районе произошло попутное столкновение двух автомобилей: КАМАЗ и Shacman

125
Сегодня, 20 января, поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 111 километре + 200 метров автодороги Самара – Бугуруслан в Кинель - Черкасском районе.

Сегодня, 20 января, в 11:52 диспетчеру пожарно-спасательной части № 108 пожарно-спасательного отряда № 39 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 111 километре + 200 метров автодороги Самара – Бугуруслан в Кинель - Черкасском районе.

На место вызова незамедлительно направилось отделение пожарно-спасательной части № 108 Отряда № 39 в количестве 4 человек, а также бригада медицинской скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии на место было установлено, что произошло попутное столкновение двух автомобилей: КАМАЗ и Shacman.

Специалисты провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей, сбор информации, деблокирование и транспортировку пострадавшего в автомобиль медицинской скорой помощи для дальнейшей госпитализации в Кинель - Черкасскую центральную районную больницу, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

Новости по теме
В Самаре на ул. Мичурина машина насмерть сбила пешехода
20 января 2026, 13:36
Автомобилистка допустила наезд на 85-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествия
159
В Сызрани в ДТП пострадали трое, двое госпитализированы
20 января 2026, 13:27
19 января на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13  человек. Происшествия
167
В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб  водитель большегруза
20 января 2026, 13:20
Водитель, осуществляя движение по Обводному шоссе со стороны Поволжского шоссе, в направлении трассы М-5, допустил наезд на опору дорожного знака. Происшествия
167
В центре внимания
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
169
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
173
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
20 января 2026  12:26
220
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
484
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
1205
