В Кинель-Черкасском районе произошло попутное столкновение двух автомобилей: КАМАЗ и Shacman

Сегодня, 20 января, в 11:52 диспетчеру пожарно-спасательной части № 108 пожарно-спасательного отряда № 39 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 111 километре + 200 метров автодороги Самара – Бугуруслан в Кинель - Черкасском районе.

На место вызова незамедлительно направилось отделение пожарно-спасательной части № 108 Отряда № 39 в количестве 4 человек, а также бригада медицинской скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии на место было установлено, что произошло попутное столкновение двух автомобилей: КАМАЗ и Shacman.

Специалисты провели аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей, сбор информации, деблокирование и транспортировку пострадавшего в автомобиль медицинской скорой помощи для дальнейшей госпитализации в Кинель - Черкасскую центральную районную больницу, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"