В  учреждениях УФСИН СО отметили праздник Крещения Господня

В день православного праздника Крещения Господня в храмах и молельных комнатах при исправительных учреждениях и следственных изоляторах УФСИН России по Самарской области прошли богослужения. Их совершили священнослужители, окормляющие пенитенциарные учреждения региона.

В рамках праздничных мероприятий для осуждённых были организованы беседы на духовно-нравственные темы, оформлена тематическая наглядная агитация, а также оборудованы купели для совершения обряда омовения. В этом году в ряде учреждений состоялись крестные ходы и благодарственные молебны.

Проведение богослужений и сопутствующих мероприятий в честь Крещения Господня способствует укреплению морально-психологической атмосферы в учреждениях, оказывает положительное влияние на поведение осуждённых и поддерживает их стремление к духовному пробуждению и законопослушной жизни, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО