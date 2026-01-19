Я нашел ошибку
На самой её вершине горы Варга из-под земли бьёт сильный холодный ключ
На самой её вершине горы Варга из-под земли бьёт сильный холодный ключ
Итальянский модельер Валентино Гаравани, чья карьера продолжалась почти полвека, скончался в возрасте 93 лет.
Умер основатель дома моды Valentino итальянский модельер Валентино Гаравани
14 января 2026 года подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 63-летним знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора.
Тольяттинец во время пьяной ссоры избил до смерти своего знакомого 
С 20 января возобновляются перевозки по маршруту «Самара — Рождествено»
С 20 января возобновляются перевозки по маршруту «Самара — Рождествено»
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
В России третья часть культовой саги «Аватар» Джеймса Кэмерона вышла в прокат 15 января. 
В «России Православной» предложили запретить показ пиратских копий «Аватара»
Температура воздуха 20 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -5, -7°С. Местами гололедица.
20 января в регионе небольшой снег, до -9°С
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
С 20 января возобновляются перевозки по маршруту «Самара — Рождествено»

С 20 января возобновляются перевозки по маршруту «Самара — Рождествено»

В связи со стабилизацией ледовой обстановки на акватории Волги Самарское речное пассажирское предприятие возобновляет перевозки по маршруту «Самара (Речной вокзал) – Рождествено».

На линии будут работать суда «Нептун» вместимостью до 21 человек и «Славир» вместимостью до 10 человек. В день возобновления работы, 20 января, отправление рейсов будет осуществляться с площадки около Ленинградского спуска в Самаре. Билеты можно будет приобрести при посадке на судно.

Актуальное расписание:

· 20 января переправа будет работать с 9:00 до 19:00. В дальнейшем планируется скорректировать расписание, сделав его более удобным за счёт раннего начала утренних рейсов.

· Заход на промежуточную остановку «Проран» будет осуществляться в 10:00 и 15:00.

· Отправление в остальное время — по мере наполнения судна.

Также с 8 января для удобства пассажиров на переправе работает второй перевозчик — ООО «КП Проран». Отправление судов осуществляется с площадки у спуска по улице Комсомольской.

Просим пассажиров следить за актуальной информацией на официальных ресурсах министерства и Самарского речного пассажирского предприятия.

 

Фото:   минтранс СО

 

