С 20 января возобновляются перевозки по маршруту «Самара — Рождествено»

В связи со стабилизацией ледовой обстановки на акватории Волги Самарское речное пассажирское предприятие возобновляет перевозки по маршруту «Самара (Речной вокзал) – Рождествено».



На линии будут работать суда «Нептун» вместимостью до 21 человек и «Славир» вместимостью до 10 человек. В день возобновления работы, 20 января, отправление рейсов будет осуществляться с площадки около Ленинградского спуска в Самаре. Билеты можно будет приобрести при посадке на судно.



Актуальное расписание:



· 20 января переправа будет работать с 9:00 до 19:00. В дальнейшем планируется скорректировать расписание, сделав его более удобным за счёт раннего начала утренних рейсов.



· Заход на промежуточную остановку «Проран» будет осуществляться в 10:00 и 15:00.



· Отправление в остальное время — по мере наполнения судна.



Также с 8 января для удобства пассажиров на переправе работает второй перевозчик — ООО «КП Проран». Отправление судов осуществляется с площадки у спуска по улице Комсомольской.



Просим пассажиров следить за актуальной информацией на официальных ресурсах министерства и Самарского речного пассажирского предприятия.

Фото: минтранс СО