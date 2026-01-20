Я нашел ошибку
В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 
В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 
С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона.
Зимняя переправа «Самара — Рождествено» работает в штатном режиме
С 15 по 28 января 2026 года в городе Сочи проходит Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026»
"Самарский КВН":  на Международном фестивале команд КВН Самарскую область представляют 15 команд
Выпавший снег имеет сложный состав, далекий от норм, применимых к питьевой воде, особенно в городах и промышленных зонах.
Химик рассказал, почему опасно есть выпавший снег
В ходе встречи Вячеслав Федорищев и Юрий Горяинов обсудили задачи по развитию района в 2026 году.
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Красноярского района планы развития муниципалитета
По информации Приволжского УГМС 21 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -7, -9°С.
21 января в регионе небольшой снег, до -12°С
По итогам проверки полицейскими выявлены 5 иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность.
В Самаре полицейские провели мероприятия по пресечению правонарушений миграционного законодательства
За 2025 год в Сызранском ЛО зарегистрировано 669 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 2025 год
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Красноярского района планы развития муниципалитета

107
В ходе встречи Вячеслав Федорищев и Юрий Горяинов обсудили задачи по развитию района в 2026 году.

Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Красноярского района Юрием Горяиновым. Обсуждались итоги развития муниципалитета в прошлом году и дальнейшие планы по созданию социальной и инженерной инфраструктуры.

«Мы на совещании в правительстве договаривались о том, что в январе проведем системную работу по всем планам развития муниципальных образований Самарской области. Красноярский район отличается в положительную сторону, в прошлом году были достигнуты значительные результаты. При очень взвешенной финансовой политике удалось добиться исполнения всех социальных обязательств. Это характеризует всю команду, которая работает в муниципальном образовании», – сказал Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил, что большое внимание было уделено развитию социальной инфраструктуры и ремонту дорог в Красноярском районе.

«Впервые за долгое время был проведен полноценный капитальный ремонт самого большого детского сада в районе – «Лесная сказка». Сейчас еще два объекта рассматриваются на этот год. Надо здесь динамику держать, – подчеркнул губернатор. – Было отремонтировано 10 километров дорог муниципального значения – это больше, чем за последние несколько лет. Знаю, что на этот год благодаря хорошей работе вашей команды сейчас в планах стоит еще больший объем ремонта дорог на общую сумму порядка 140 миллионов рублей».

Кроме того, в муниципалитете было построено 2 фельдшерско-акушерских пункта, проведен ремонт нескольких значимых объектов здравоохранения.

В 2025 году на территории логистического парка «Новосемейкино» в Красноярском районе состоялось открытие нового логистического комплекса объединенной компании Wildberries и Russ.

«Объект действительно знаковый, долгожданный. Инвестиционная составляющая в районе развивается. Важно здесь не останавливаться», – сказал Вячеслав Федорищев.

Глава Красноярского района Юрий Горяинов отметил, что все планы по развитию муниципалитета невозможно было бы реализовать без поддержки губернатора и правительства Самарской области.
«Вячеслав Андреевич, хочу поблагодарить вас за помощь и поддержку района, за оценку работы всей нашей команды», – сказал руководитель муниципалитета.

В ходе встречи Вячеслав Федорищев и Юрий Горяинов обсудили задачи по развитию района в 2026 году.

Руководитель муниципалитета доложил о планах по модернизации социальной и инженерной инфраструктуры, строительству дорог, благоустройству.

«Реализуем концепцию обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей, на которую правительство Самарской области выделило 400 миллионов рублей, – сообщил Юрий Горяинов. – Помимо этого в рамках ваших поручений были доведены финансовые средства на строительство моста через реку Кондурчу в деревне Малиновый Куст. Конкурсная процедура закончена. В ближайшей перспективе начинаем работы. Проведем капитальный ремонт нескольких объектов образования».

Губернатор обратил внимание главы района, что все планы должны быть реализованы качественно, в срок и комплексно.

«Объекты оснащаем, новое оборудование, благоустройство, подъездные пути. Именно такой подход у нас при создании социальной инфраструктуры», – подчеркнул глава региона.

В ближайшее время Вячеслав Федорищев продолжит встречи с главами муниципальных районов.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

