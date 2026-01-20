Зимняя переправа «Самара — Рождествено» работает в штатном режиме

С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона. Отправление осуществляется по скорректированному, более безопасному маршруту — с площадки у Ленинградского спуска.

Напоминаем о графике работы переправы сегодня:

· Последний рейс из Рождествено — в 19:00.

· Билеты можно приобрести на месте посадки.

· Заход на промежуточную остановку «Проран» — в 10:00 и 15:00.

· О времени отправления первых рейсов 21 января сообщим дополнительно.

Актуальное расписание всегда можно уточнить на официальных ресурсах министерства и Самарского речного пассажирского предприятия.

На линии также работает второй перевозчик — ООО «КП Проран». Суда типа «Хивус» отправляются с площадки у спуска по улице Комсомольской, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Фото: минтранс СО