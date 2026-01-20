Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 
В Самаре стартовал второй тур городского конкурса профмастерства «Учитель года» 
С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона.
Зимняя переправа «Самара — Рождествено» работает в штатном режиме
С 15 по 28 января 2026 года в городе Сочи проходит Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026»
"Самарский КВН": на Международном фестивале команд КВН Самарскую область представляют 15 команд
Выпавший снег имеет сложный состав, далекий от норм, применимых к питьевой воде, особенно в городах и промышленных зонах.
Химик рассказал, почему опасно есть выпавший снег
В ходе встречи Вячеслав Федорищев и Юрий Горяинов обсудили задачи по развитию района в 2026 году.
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Красноярского района планы развития муниципалитета
По информации Приволжского УГМС 21 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -7, -9°С.
21 января в регионе небольшой снег, до -12°С
По итогам проверки полицейскими выявлены 5 иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность.
В Самаре полицейские провели мероприятия по пресечению правонарушений миграционного законодательства
За 2025 год в Сызранском ЛО зарегистрировано 669 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 2025 год
Зимняя переправа «Самара — Рождествено» работает в штатном режиме

64
С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона.

С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона. Отправление осуществляется по скорректированному, более безопасному маршруту — с площадки у Ленинградского спуска.

Напоминаем о графике работы переправы сегодня:

· Последний рейс из Рождествено — в 19:00.
· Билеты можно приобрести на месте посадки.
· Заход на промежуточную остановку «Проран» — в 10:00 и 15:00.
· О времени отправления первых рейсов 21 января сообщим дополнительно.

Актуальное расписание всегда можно уточнить на официальных ресурсах министерства и Самарского речного пассажирского предприятия.

На линии также работает второй перевозчик — ООО «КП Проран». Суда типа «Хивус» отправляются с площадки у спуска по улице Комсомольской, сообщает пресс-служба минтранса СО.

 

Фото: минтранс СО

Теги: Самара

С 15 по 28 января 2026 года в городе Сочи проходит Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026»
20 января 2026, 15:57
"Самарский КВН": на Международном фестивале команд КВН Самарскую область представляют 15 команд
С 15 по 28 января 2026 года в городе Сочи проходит Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026» Общество
78
По информации Приволжского УГМС 21 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -7, -9°С.
20 января 2026, 15:24
21 января в регионе небольшой снег, до -12°С
По информации Приволжского УГМС 21 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -7, -9°С. Экология
104
В губернии открылось отделение спортивной подготовки по гиревому спорту
20 января 2026, 14:27
В губернии открылось отделение спортивной подготовки по гиревому спорту
Отделение будет работать на базе муниципальной спортивной школы городского округа Самара №4 «Аврора».
127
В центре внимания
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026 14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
169
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026 13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
173
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
20 января 2026 12:26
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
220
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026 20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
484
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026 18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
1205
Весь список