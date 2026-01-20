Я нашел ошибку
Главные новости:
С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона.
Зимняя переправа «Самара — Рождествено» работает в штатном режиме
С 15 по 28 января 2026 года в городе Сочи проходит Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026»
"Самарский КВН":  на Международном фестивале команд КВН Самарскую область представляют 15 команд
Выпавший снег имеет сложный состав, далекий от норм, применимых к питьевой воде, особенно в городах и промышленных зонах.
Химик рассказал, почему опасно есть выпавший снег
В ходе встречи Вячеслав Федорищев и Юрий Горяинов обсудили задачи по развитию района в 2026 году.
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Красноярского района планы развития муниципалитета
По информации Приволжского УГМС 21 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -7, -9°С.
21 января в регионе небольшой снег, до -12°С
По итогам проверки полицейскими выявлены 5 иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность.
В Самаре полицейские провели мероприятия по пресечению правонарушений миграционного законодательства
За 2025 год в Сызранском ЛО зарегистрировано 669 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 2025 год
Сегодня, 20 января, поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 111 километре + 200 метров автодороги Самара – Бугуруслан в Кинель - Черкасском районе.
В Кинель-Черкасском районе произошло попутное столкновение двух автомобилей: КАМАЗ и Shacman
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.76
-0.07
EUR 90.16
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

"Самарский КВН":  на Международном фестивале команд КВН Самарскую область представляют 15 команд

92
С 15 по 28 января 2026 года в городе Сочи проходит Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026»

С 15 по 28 января 2026 года в городе Сочи проходит Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026». Фестиваль традиционно открывает новый сезон игры и является ключевой площадкой для отбора команд в лиги Международного союза КВН. Поездка самарской делегации проходит в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом России.

В этом году фестиваль проходит в рамках 65-го, юбилейного сезона КВН и объединяет команды со всей страны и стран ближнего зарубежья. По данным организаторов в 2026 году на фестивале выступят 615 команд.

Самарскую область на фестивале представляют 15 команд-участников лиг Движения «Самарский КВН», представляющих различные организации региона и включает как опытные коллективы, так и дебютантов.
Кроме того, в фестивале принимает участие 10 команд из других городов, которые весь год совершенствовались в юморе вместе с редакторским и административным штабом Центральной лиги «Самара».

Фестиваль состоит из двух туров, по итогам которых редакторы Международного союза КВН распределяют участников по главным лигам МС КВН, отмечают перспективные коллективы повышенным рейтингом. Кроме конкурсной части на фестивале проходит образовательная и развлекательная программа, где юмористы прокачивают свои навыки в разных направлениях.

«КВН — это не только сцена и юмор, это среда, где ребята учатся работать в команде, брать ответственность и проявлять себя. Я искренне рад каждому коллективу, который представляет Самарскую область,  Центральную лигу «Самара» и Официальную лигу «Тольятти» на фестивале, и верю, что этот сезон станет для каждого новым шагом вперёд», – отмечает руководитель Движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.

Оперативные новости о выступлениях самарской делегации, расписании просмотров и итогах фестиваля публикуются на официальных ресурсах движения «Самарский КВН»: kvnsamara.ru

 

 

Фото: Самарский КВН

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона.
20 января 2026, 16:17
Зимняя переправа «Самара — Рождествено» работает в штатном режиме
С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона. Общество
58
По информации Приволжского УГМС 21 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -7, -9°С.
20 января 2026, 15:24
21 января в регионе небольшой снег, до -12°С
По информации Приволжского УГМС 21 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -7, -9°С. Экология
110
В губернии открылось отделение спортивной подготовки по гиревому спорту
20 января 2026, 14:27
В губернии открылось отделение спортивной подготовки по гиревому спорту
Отделение будет работать на базе муниципальной спортивной школы городского округа Самара №4 «Аврора». Спорт
131
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
169
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
173
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
20 января 2026  12:26
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
220
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
484
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
1205
Весь список