"Самарский КВН":  на Международном фестивале команд КВН Самарскую область представляют 15 команд

С 15 по 28 января 2026 года в городе Сочи проходит Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026». Фестиваль традиционно открывает новый сезон игры и является ключевой площадкой для отбора команд в лиги Международного союза КВН. Поездка самарской делегации проходит в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом России.

В этом году фестиваль проходит в рамках 65-го, юбилейного сезона КВН и объединяет команды со всей страны и стран ближнего зарубежья. По данным организаторов в 2026 году на фестивале выступят 615 команд.

Самарскую область на фестивале представляют 15 команд-участников лиг Движения «Самарский КВН», представляющих различные организации региона и включает как опытные коллективы, так и дебютантов.

Кроме того, в фестивале принимает участие 10 команд из других городов, которые весь год совершенствовались в юморе вместе с редакторским и административным штабом Центральной лиги «Самара».

Фестиваль состоит из двух туров, по итогам которых редакторы Международного союза КВН распределяют участников по главным лигам МС КВН, отмечают перспективные коллективы повышенным рейтингом. Кроме конкурсной части на фестивале проходит образовательная и развлекательная программа, где юмористы прокачивают свои навыки в разных направлениях.

«КВН — это не только сцена и юмор, это среда, где ребята учатся работать в команде, брать ответственность и проявлять себя. Я искренне рад каждому коллективу, который представляет Самарскую область, Центральную лигу «Самара» и Официальную лигу «Тольятти» на фестивале, и верю, что этот сезон станет для каждого новым шагом вперёд», – отмечает руководитель Движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов.

Оперативные новости о выступлениях самарской делегации, расписании просмотров и итогах фестиваля публикуются на официальных ресурсах движения «Самарский КВН»: kvnsamara.ru

Фото: Самарский КВН