В Самаре полицейские провели мероприятия по пресечению правонарушений миграционного законодательства

В Промышленном районе города Самары сотрудники полиции совместно с представителями общественности, при силовой поддержке бойцов ОМОН «Утёс» Управления Росгвардии по Самарской области провели мероприятия по профилактике, выявлению и пресечению правонарушений миграционного законодательства на одной из точек организованной торговли.

В ходе рейда на территории областного центра полицейские проверили документы, удостоверяющие личность и законность пребывания на территории РФ у более 100 человек.

По итогам проверки полицейскими выявлены 5 иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность. Некоторые их них попытались скрыться от полицейских, однако их задержали сотрудники полиции. В ходе опроса нарушители сказали, что не остановились по требованию полиции из-за того, что испугались наказания. В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности в порядке ст. 18.15 КоАП РФ их недобросовестных работодателей, незаконно устроивших данных лиц.

С каждым работником и посетителем торговой точки полицейские провели профилактическую беседу.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по единому номеру вызова экстренных служб - 112.

Работа по выявлению и пресечению данных нарушений на территории региона продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО