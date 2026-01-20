Самарский оперный театр: приз «Душа танца» присужден ведущей солистке Ксении Овчинниковой

Решением Творческого совета редакции журнала «Балет» приз «Душа танца» присужден заслуженной артистке России, заслуженной артистке Самарской области, ведущей солистке Шостакович Опера Балет Ксении Овчинниковой.

В труппе Самарского академического театра оперы и балета Ксения с 2008 года. За это время артистка приняла участие в более чем 40 постановках.

Присуждение награды подтверждает признание её значительного вклада в развитие театрального дела, высокое исполнительское мастерство и творческий потенциал. Этот успех является ярким свидетельством профессионального роста.

Торжественная церемония вручения приза «Душа танца» журнала «Балет» и гала-концерт лауреатов состоятся весной в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

От всей души желаем Ксении дальнейших творческих успехов, вдохновения и крепкого здоровья!