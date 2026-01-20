Я нашел ошибку
Главные новости:
С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона.
Зимняя переправа «Самара — Рождествено» работает в штатном режиме
С 15 по 28 января 2026 года в городе Сочи проходит Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026»
"Самарский КВН":  на Международном фестивале команд КВН Самарскую область представляют 15 команд
Выпавший снег имеет сложный состав, далекий от норм, применимых к питьевой воде, особенно в городах и промышленных зонах.
Химик рассказал, почему опасно есть выпавший снег
В ходе встречи Вячеслав Федорищев и Юрий Горяинов обсудили задачи по развитию района в 2026 году.
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Красноярского района планы развития муниципалитета
По информации Приволжского УГМС 21 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -7, -9°С.
21 января в регионе небольшой снег, до -12°С
По итогам проверки полицейскими выявлены 5 иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность.
В Самаре полицейские провели мероприятия по пресечению правонарушений миграционного законодательства
За 2025 год в Сызранском ЛО зарегистрировано 669 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 2025 год
Сегодня, 20 января, поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 111 километре + 200 метров автодороги Самара – Бугуруслан в Кинель - Черкасском районе.
В Кинель-Черкасском районе произошло попутное столкновение двух автомобилей: КАМАЗ и Shacman
Многодетным семьям Самарской области компенсируют расходы на образование детей

150
Многодетным семьям Самарской области компенсируют расходы на образование детей

В Самарской области 1865 многодетных семей получили частичную компенсацию расходов на образование детей в прошлом году. В 2026 году эта мера поддержки продолжает действовать. На днях министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области утвердило новый административный регламент её предоставления. В текущем году из областного бюджета на эти цели планируется направить 216 миллионов рублей.

Напомним, что мера социальной помощи многодетным — компенсация половины платы за обучение одного из детей, получающего высшее или среднее профессиональное образование, — была введена по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Она стала частью национального проекта «Семья», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.

«Наша цель – сделать многодетность нормой. Чтобы родители не сталкивались с дополнительными ограничениями, а наоборот – получали новые возможности, — ранее отмечала врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая. – В этом году продолжим реализацию действующих мер. И уже сейчас по поручению главы региона прорабатываются дополнительные меры поддержки семей с детьми, которые планируется ввести».

Право на получение компенсации имеют семьи со статусом «многодетная» на момент обращения. Подать заявление может один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на ребёнка до 23 лет, обучающегося очно в образовательных учреждениях Самарской области.

Размер компенсации составит не менее 50% от фактически оплаченной стоимости обучения за семестр или учебный год. Выплата осуществляется единовременно за счет средств областного бюджета.

Заявление можно подать на официальном сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в разделе «Социальный портал» https://minsocdem.samregion.ru/portal/ или лично в управление социальной защиты населения по месту жительства.

«В плане организации достаточно удобно. Необходимые документы отправили онлайн. Нам позвонили и назначили удобное время, когда можно принести оригиналы. За один день мы этот вопрос решили. Средства поступили быстро», – поделилась многодетная мама Марина Денкевиц.

